Fuente de Cantos celebra la 50º Fiesta de la Chanfaina con actividades virtuales

La localidad pacense de Fuente de Cantos celebra este domingo, día 25, la 50º Fiesta de la Chanfaina, declarada de Interés Turístico Regional, con actividades virtuales como un 'showcooking' en torno a la elaboración de este manjar, que también se podrá degustar en los bares y restaurantes del municipio a través de tapas, raciones o platos para llevar.



El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador, han presentado de forma telemática la Fiesta de la Chanfaina, que se completa con muestra de esquileo o de corte de jamón, charlas sobre vino o la entrega de los premios de participación de la edición de 2020.



En su intervención, Ricardo Cabezas ha puesto en valor que se trata de una de las fiestas con "más renombre de la provincia por el carácter tradicional y popular" y de las "más singulares", así como que dicha "singularidad" ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.



Asimismo, ha resaltado que, en esta edición, se celebra que hace 50 años un grupo de amigos de la localidad, decididos a poner en marcha una peña flamenca, también decidieron poner en valor sus tradiciones ancestrales.



Sobre Fuente de Cantos, ha explicado que es una zona eminentemente ganadera e "impregnada" de cultura pastoril y su gastronomía, como en el caso de la chanfaina, que ha definido como uno de los platos "más significativos" y en el que aprovechan las partes "menos nobles" del ganado para preparar este guiso "exquisito" y "humilde, pero con sabor grande"; a la vez que ha agregado que potencian un concurso de esquileo o ponen en valor los vinos de la tierra.



La Fiesta de la Chanfaina se celebrará el próximo domingo, cumpliendo con todas las medidas excepcionales y de seguridad que la situación actual requiere, según Cabezas, que ve "acertado" hacer esta edición virtual que permite que las miles de personas que antes acudían de manera presencial a esta "maravillosa fiesta" la puedan seguir a través de las redes sociales, ante lo cual ha comentado que, por otras ferias virtuales, saben que los emigrantes son los primeros en seguirlas "con interés".



UNA EDICIÓN ESPECIAL



Por su parte, Carmen Pagador ha remarcado que este 2021 es un año "muy importante" para Fuente de Cantos en el que celebran la 50º edición de esta fiesta y que, pese a la pandemia, no se han "resignado", aunque sabían que debía desarrollarse de manera diferente por que "no podía pasar desapercibida", a la vez que ha felicitado a la citada peña flamenca por su aniversario y ha confiado en que esta edición "especial" sirva de homenaje a los promotores de la Chanfaina y otras fiestas fuentecanteñas que posibilitan dar a conocer su patrimonio gastronómico, cultural y turístico.



De igual modo, ha apuntillado que esta fiesta tradicionalmente ha sido una celebración de convivencia y encuentro de amigos, pero que en esta ocasión será virtual, con actividades que se difundirán a partir de la página web creada para la ocasión y las redes sociales del ayuntamiento.



Así, tendrá lugar una muestra de esquileo, exhibición de corte jamón ibérico de Extremadura o una jornada técnica sobre los mejores caldos Ribera del Guadiana y, entre las actividades virtuales, ha subrayado el 'showcooking' a cargo de dos de los fundadores de la peña flamenca en el patio de la Casa de Zurbarán.



Entre las presenciales, ha resaltado que Corderex estará presente con un asado de cordero que se podrá degustar, junto con el jamón ibérico que también se pondrá a la venta y cuyos beneficios se destinarán a AOEX Fuente de Cantos, Manos Unidas, Cáritas y Cruz Roja guardando "estrictamente" las medidas de seguridad establecidas, y que los bares y restaurantes tendrán en sus cartas tapas o raciones de chanfaina, también para llevar a casa en el marco de una fiesta que concluirá a las 17,00 horas con la entrega de los premios de participación de la Chanfaina 2020.



Finalmente, la alcaldesa ha recordado que no pueden reunirse en sitios privados los no convivientes, y que tampoco está permitido comer ni beber en parques públicos.