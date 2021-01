Lemus reprueba la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque

Ep.

El secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha reprobado la situación actual de los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque y ha emplazado a la alcaldesa, la socialista María Luisa Murillo, "a que solucione cuanto antes esta situación", en relación a la cual ha señalado que es "compleja" y "única y exclusivamente de gestión" pero que está afectando a la esfera política y social de esta localidad pacense.

"Desde el Partido Socialista reprobamos la situación actual de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Alburquerque, en este momento no están cobrando, y emplazamos a la alcaldesa, a nuestra compañera Marisa, a que solucione cuanto antes esta situación", ha señalado Lemus, que ha avanzado que "de no ser así el Partido Socialista tendrá que analizar la situación y posiblemente tenga que tomar medidas el día de mañana".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por su parecer ante la situación del Ayuntamiento de Alburquerque, después de que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, haya firmado este lunes un decreto mediante el cual ha revocado la Delegación especial en materia de Bienestar Social que tenía otorgada a la diputada María Luisa Murillo por impagos a trabajadores municipales de Alburquerque, ayuntamiento del que es alcaldesa Murillo.

Al respecto, el secretario provincial socialista ha explicado que este lunes Gallardo "cesó en la delegación" a la actual alcaldesa de Alburquerque, y que el siguiente paso es hablar con la agrupación de dicha localidad y "pedirle explicaciones sobre la actual situación, pedirle previsiones sobre la posible resolución de la actual situación y el pago y el cobro de los sueldos de los funcionarios".

Y es que, como ha remarcado, el Partido Socialista cuando está en una institución tiene "dos prioridades", una que es "garantizar" los derechos de los ciudadanos y trabajar para y por ellos, y la segunda que los trabajadores públicos, los funcionarios, "no teman por su seguridad laboral y por su seguridad financiera dentro del ayuntamiento".

Así y sobre la situación económica y financiera de Alburquerque, ha reconocido el "agravio de los últimos meses", a la vez que ha sostenido que en cuanto conocen dicha situación financiera del Ayuntamiento de Alburquerque, que "no solamente está deteriorando la vida pública en el pueblo", sino que "también está complicando la vida de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento", es cuando el PSOE y la Diputación toman la citada decisión de "suprimir la cartera que tenía la actual diputada de Bienestar Social".

"En tanto en cuanto comunicamos que vamos a tomar medidas en caso de que no se solucionen los problemas financieros", ha continuado, para señalar que llevan tiempo emplazando al Ayuntamiento de Alburquerque y a la alcaldesa a que lleven a cabo un plan de viabilidad económica dentro del Consistorio y que, en cualquier caso, "esto no es nuevo" y "no es la primera vez que el PSOE toma medidas sobre un ayuntamiento que tiene problemas de déficit" como lo hizo "en su momento" con el de La Parra, que fue intervenido.

De este modo, ha entendido que el Ayuntamiento de Alburquerque "tiene que empezar a resolver la situación económica y financiera que tiene en la actualidad".

"Situación a la que solamente ellos han llegado y situación que solamente ellos podrán resolver; en el caso de que no lo puedan resolver, es muy posible que tenga que intervenir el Ministerio de Hacienda", ha hecho hincapié, para matizar que tiene que ser el propio Ministerio el que, conocedor de los datos del ayuntamiento, "tenga que intervenir".

Interpelado también por si ha hablado con María Luisa Murillo, Rafael Lemus ha incidido en que se circunscribe "a la esfera interna del Partido Socialista" y que "ella se justifica diciendo que tiene problemas con Seguridad Social y que le tienen bloqueados todos los pagos y todos los ingresos", sobre lo cual ha reconocido que "es cierto" y que en el momento en el que Murillo pueda resolver la situación del ayuntamiento con la Seguridad Social "podría perfectamente acometer los pagos que debe en este momento".

Una situación que ha tachado de "compleja" y que es "única y exclusivamente de gestión", aunque "está afectando como no puede ser de otra manera a la esfera política y a la esfera social del pueblo", ha remarcado.

Finalmente y en relación a la polémica surgida en relación al exalcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, Rafael Lemus ha recordado que el PSOE sacó una "amplía mayoría absoluta a pesar de las vicisitudes que hubo durante la campaña electoral donde se tuvo que cambiar la candidatura".

"Por lo tanto no temíamos llegar a la situación que estamos en la actualidad ni mucho menos", ha concluido.