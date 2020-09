Fragoso descarta abrir zonas infantiles porque no se marcan las condiciones "razonables"

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha descartado abrir las zonas infantiles en la capital pacense porque, como ha sostenido, "no se marcan las condiciones razonables como para poderlo plantear" ante la pandemia del Covid-19.



"En primer lugar tenemos que ver cómo va evolucionando esto, yo creo que hay un nivel de responsabilidad que se tiene que tener y en este momento creo que vivimos en nuestro país que somos, desgraciadamente, los campeones de Europa en la evolución epidemiológica", ha lamentado Fragoso.



De esta manera y preguntado por los periodistas por las zonas infantiles y qué condiciones deben darse para que vuelvan a abrir en la ciudad, ha planteado que "no se marcan las condiciones razonables como para poderlo plantear".



En relación a esto último, ha recordado que en torno al pasado mes de junio Badajoz prohibió con un decreto de Alcaldía la práctica del botellón y ha comentado que "ahora pues ya se le ha ocurrido al resto de administraciones que hay que prohibir los botellones" y, en este sentido, le ha llegado una carga del consejero de Sanidad, José María Vergeles, a través de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), pidiéndole que lo prohibiera cuando en la capital pacense lo está "ya hace tiempo".



Para Fragoso, "cada uno debe marcar los criterios que quiere tener en su ciudad de niveles de riesgo" y cuando "media España" ha suspendido las Ferias del libro en Badajoz se está celebrando al considerar que se cumplía con las condiciones "para poder compatibilizar el esfuerzo de promoción de la lectura con la seguridad".



"En cambio, por ejemplo, no vamos a hacer el mercado de Al-Mossassa porque creemos que no se cumplen las condiciones, pues lo mismo pasa con el botellón", ha incidido el regidor, para quien "en este momento" ve que "no tiene sentido tener esos espacios abiertos" dada la actual evolución epidemiológica y que todos los días se conocen aulas de niños en las que hay algún positivo por covid en el entorno.



Así, ha reafirmado, mientras sea su responsabilidad "excepto aquello que se entienda que se garantiza suficientemente" va a intentar "ser y ejercer el principio de prudencia", y a modo de ejemplo ha citado que en la calle en Portugal entienden que no hay que llevar mascarillas y en España sí, y que "seguramente tienen datos y criterios suficientemente sólidos como para hacerlo".



Ha agregado que no se ha llegado "ni siquiera a la cresta de la segunda ola" y que, en el caso de los más pequeños es "mucho más difícil controlar" las medidas profilácticas cuando, entre otras cosas, muchos no usan mascarilla y "es imposible tener un responsable de limpiar cada vez que entra un niño y sale ese niño".



PARQUE DE JARDINES DEL GUADIANA



Fragoso ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su visita a la obra de acondicionamiento del parque de Jardines del Guadiana, donde el ayuntamiento ha planificado una actuación que consiste, por un lado, en la renovación completa de su solería con más de 4.507 metros de hormigón impreso y una superficie similar, tanto en color como en el molde, que la utilizada en el parque de San Fernando.



Además de esta primera acción que permite ganar en accesibilidad con una inversión de 120.000 euros y en la que se han introducido nuevas canalizaciones para el alumbrado o se ha colocado el mobiliario urbano en la nueva cota, en esta misma zona se va a llevar a cabo una segunda actuación por unos 70.000 euros adicionales y consistente en dos isletas de juegos infantiles diferenciadas por edad, con suelo de caucho o césped artificial "acolchado" y que, como ha explicado el alcalde, permitirá complementar la dotación junto con un incremento de mobiliario urbano.



Igualmente, ha señalado que, independientemente de esta segunda adjudicación que comenzará en breve, "paralelamente" el Servicio de Parques y Jardines va a trabajar en aspectos como el aumento de mobiliario urbano en este espacio en el que también va a resembrar todo el césped o en el estrato arbóreo en aras de que el barrio pueda disfrutar de "un parque absolutamente nuevo" tras 23 años y que se renueva "por la intensidad de uso" o el tipo de población de la zona, jóvenes o niños.



En materia de parques y preguntado por qué otras actuaciones están en marcha, Francisco Javier Fragoso ha recordado los juegos infantiles en el Parque de La Trinidad y que hay varios parques pendientes de actuaciones, y ha reconocido que la "gran obra" que queda al ayuntamiento por sacar a licitación es todo el espacio del Corredor Verde previsto en la Calle Stadium, que ha calificado como "otro de los grandes proyectos", aunque con las "complicaciones" de que se actúa tanto en un espacio verde como en un espacio patrimonial "sin parangón en la ciudad".



Y es que, para el primer edil, dicho Corredor Verde "será el gran lienzo de muralla" que tiene la ciudad "exento", del que se podrá disfrutar y que será "un tramo de lienzo de muralla francamente potente", dado que "aunque parezca mentira hay una parte muy importante de la muralla que no vemos, y que hay que ponerla en valor, que está debajo", y que ello está "en alguna medida complicando" sacar a licitación este proyecto financiado con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).



Por último y preguntado también por el tema, se ha referido a que "no es sencillo" la resolución del problema surgido en la Plaza de Santa Marta, recientemente renovada pero en la que el quiosco instalado "no era el que venía en proyecto", razón por la cual se trabaja en los trámites que marca la ley para poder resolver un contrato, incautar la fianza y quitar el quiosco, dado que la empresa adjudicataria "parece que ha renunciado incluso a llevárselo".



"Estas cosas tienen unos trámites legales que son los que hay que cumplir", ha explicado el regidor, para quien "está claro que en ningún caso ni es dejación, ni es falta de voluntad" y hay que contratar el quiosco nuevo "con el dinero, entre otras cosas, que no le ha pagado a la empresa de esa certificación más lo que se le incaute de la fianza".