PP pregunta en Congreso por los retrasos en determinados servicios postales de Correos

Los diputados por Badajoz del Partido Popular en el Congreso, Víctor Píriz y Teresa Angulo, han registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las causas por las que, según han explicado, determinados servicios de Correos en la provincia de Badajoz están sufriendo retrasos y malestar entre sus usuarios, y sobre las acciones previstas para solucionarlo.



En concreto, el diputado pacense, Víctor Píriz, ha indicado que esta interpelación parlamentaria surge "debido a la multitud de quejas que se están recibiendo por parte de los ciudadanos, sobre lo que debería ser un servicio postal universal de correos, y que ahora está siendo más lento y deficiente de lo que siempre ha sido habitual y normalidad en la provincia de Badajoz".



Así, los 'populares' preguntan por cuáles son las causas de los "retrasos continuados en estos meses", como por ejemplo en el envío y llegada de las citaciones médicas que reciben por correo postal los extremeños y que están llegando tarde, y quieren saber si este tipo de notificaciones "no tienen carácter de preferencia para el operador postal, como deberían".



En este sentido, Píriz ha recordado que este tipo de notificaciones, de carácter oficial, deberían ser puntales en su tramitación en el servicio postal, dado que la provincia de Badajoz cuenta con una población envejecida que vive en su mayoría en núcleos rurales.



Unos núcleos "donde cualquier retraso para poder ser atendidos en una cita médica o de cualquier índole en administración pública, en un grave trastorno y dificultad añadida, pues tampoco se dispone de unos servicios de transporte frecuentes, lamentablemente, para desplazarse en el día si fuera necesario por que una notificación no llegará a tiempo tras un retraso, como los que se vienen produciendo, en el servicio de Correos".



Por eso, los diputados del PP por Badajoz preguntan por cuál es la plantilla en servicio en la actualidad comparada con el mes de julio de 2019; si se están reduciendo en las oficinas horarios los fines de semana y, en caso afirmativo, cuáles y a qué criterios y motivos responden esas reducciones.



Además, se piden datos sobre el cuál es el volumen de envíos que han pasado por el CTA de Mérida entre el 1 y 15 de julio de 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior, y sobre si se van a tomar medidas, como contratar personal adicional, ampliar horarios de reparto o cualquier otra medida para "paliar" la situación actual.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA 8M



Además, y junto al diputado por Cáceres, Alberto Casero, Víctor Píriz y Teresa Angulo han registrado varias preguntas al respecto de la respuesta parlamentaria recibida de la Delegación del Gobierno en Extremadura indicando que "no recibió ninguna comunicación específica sobre el riesgo 'alto' de coronavirus en Extremadura con anterioridad al 8 de marzo de 2020".



Así, y para "evitar cualquier tipo de consideración subjetiva", se pide en esta ocasión "si puede la Delegación del Gobierno en Extremadura indicar si con anterioridad al 8 de marzo de 2020 recibió alguna comunicación, de cualquier tipo, sin calificativos específicos sobre el 'riesgo', por el coronavirus".



Y, concluye que "si pueden indicar quien remitía la comunicación y en qué consistía, además de indicar qué se hizo con tales comunicaciones y que trámite se les dispensó en la Delegación del Gobierno en Extremadura con el fin de evitar posibles riesgos de transmisión".