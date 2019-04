Los vuelos desde Badajoz no se verán afectados por la huelga de pilotos por ser de OSP

Ep.



La huelga convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), que ha arrancado este lunes, ha obligado a Air Nostrum a cancelar 148 vuelos durante los tres primeros días de la huelga, ninguno de ellos de las líneas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, debido a su carácter de Obligación de Servicio Público (OSP).



En concreto, para este lunes se han cancelado 47 vuelos, 49 para el martes y 52 el miércoles. La aerolínea señala que la aplicación de los servicios mínimos decretados por Fomento permitirá operar el 76,4 por ciento de los 627 vuelos programados para el lunes, martes y miércoles próximos, en plena operación salida de Semana Santa.



Air Nostrum, que ha lamentado los "inconvenientes causados" y ha agradecido a los clientes su "comprensión", anunciará esta próxima semana el listado de vuelos cancelados para los paros de los días 22, 23 y 24 de abril.



El Ministerio de Fomento ha establecido que los servicios mínimos entre España y el extranjero sean del 47 por ciento los días 15, 16, 17 y 22 de abril y del 45 por ciento los días 23 y 24 para los que superen las cinco horas y para los que unan aeropuertos españoles con ciudades extranjeras; mientras que los servicios mínimos de los vuelos domésticos serán del 31 por ciento los días 15, 16, 17 y 22 de abril, y del 29 por ciento los días 23 y 24, y del 100 por cien en las islas.



Air Nostrum recuerda que los servicios mínimos contemplan el 100 por cien de los vuelos con origen o destino Baleares, Canarias y Melilla y de los vuelos en Obligación de Servicio Público (OSP) en territorios peninsulares (Almería-Sevilla, Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona).



REEMBOLSO O REUBICACIÓN EN OTROS VUELOS



La compañía indica que los clientes afectados por estas cancelaciones pueden optar por el reembolso de los billetes o la reubicación en vuelos o fechas alternativas para volar hasta el 10 de mayo, según disponibilidad.



Además, aquellos que hayan adquirido sus billetes a través de iberia.com recibirán un mensaje de esta compañía, para la que Air Nostrum opera los vuelos afectados, sobre la incidencia que se haya producido; mientras que si han adquirido los billetes a través de una agencia de viajes será esta quien contacte con los clientes. En caso de no recibir ninguna notificación, ha explicado, pueden contactar con Serviberia o su agencia de viajes para ver las alternativas disponibles.



Air Nostrum ha resaltado que mantiene la "actitud negociadora" para intentar desconvocar los paros y está haciendo "todo lo posible para minimizar los trastornos que esta huelga está provocando en los pasajeros que van a viajar esos días". El Sepla protesta por el "incremento en el desvío de la producción a otras aerolíneas".



En diciembre, y tras tres jornadas de huelga, Air Nostrum y Sepla llegaron a un acuerdo para limitar al 20 por ciento la externalización con terceros y evitar que los paros se extendieran a Navidad. La compañía se comprometió entonces a no recurrir a la externalización por encima del 20 por ciento, así como a recuperar todos los aviones ATR turbohélice.



La Audiencia Nacional rechazó el viernes la medida cautelar solicitada por Air Nostrum en la que pedía la supresión de la huelga convocada por el Sepla al entender que la convocatoria de los paros no se efectúa con motivo de la negociación del convenio, como reclama la compañía, sino para la exigencia del cumplimiento del acuerdo del pasado 14 de junio y "en defensa de los intereses profesionales de los pilotos".