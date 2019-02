Una treintena de vigilantes de seguridad de cárceles extremeñas se concentran en Badajoz

Ep.

Una treintena de vigilantes de seguridad de las cárceles extremeñas se han concentrado este miércoles, día 27, ante la Delegación del Gobierno en Badajoz convocados por CCOO y UGT para reivindicar el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de seguridad privada de CCOO Extremadura, Antonio Pino, ha concretado que, con esta protesta, piden el mantenimiento de dichos puestos en los centros penitenciarios extremeños después de que el Gobierno de España haya "soltado de buenas a primeras que quería eliminar todos los puestos de trabajo de seguridad privada" y "meter a la seguridad pública de nuevo".

En su opinión, el sistema mixto de seguridad en las prisiones "está funcionando perfectamente", por lo que no saben "a cuento de qué salió esta idea" y, con esta concentración, reivindican el mantenimiento de los 1.000 puestos de trabajo de seguridad privada en las cárceles en todo el Estado, de los que unos 60 son en Extremadura.

"No hay necesidad alguna de la eliminación de los puestos de trabajo, está funcionando perfectamente", ha sostenido sobre dicho sistema mixto Pino, para quien es "factible" que "peligren" esos puestos de trabajo y por eso se siguen concentrando, dado que la última noticia que conocen sobre el tema es que se han renovado estos contratos en las prisiones, pero es "temporal" y "nadie" les asegura que "vaya a seguir a lo largo del tiempo como se está haciendo hasta ahora".

Según ha defendido, la seguridad privada "ha dado muestras de su profesionalidad, tanto en centros penitenciarios, como en cualquier tipo de infraestructura crítica", y, en el caso de las cárceles, se sitúan en su exterior y "no" tienen "ningún contacto" con los reclusos ni el personal de Instituciones Penitenciarias.

COMPROMISO ESCRITO VS VERBAL

Por su parte, el responsable del sindicato de seguridad de UGT Extremadura, Raúl Plano, ha detallado sobre las prórrogas de estos contratos que "simplemente" se han renovado unas "tres o cuatro que son las que caducaban ahora", y ha puntualizado que en el caso de la región tenía un año con otro de prórroga que cumple en mayo.

Ha sostenido asimismo que este pasado lunes, día 25, ha tenido lugar una reunión en la que el Gobierno ha trasladado "de forma verbal" que va a continuar la seguridad privada en las cárceles, pero que al ser "verbal no hay un compromiso por escrito" de que vayan a seguir.

Ante ello, Plano ha avanzado que continuarán con las protestas convocadas en distintos puntos de España, salvo la prevista en Madrid que es la "única" que "se ha parado" dado que sería la "general", mientras no tengan "un compromiso por el Gobierno que esté en ese momento, en este caso el PSOE ahora mismo" para el mantenimiento de estos puestos.

"Estamos en época de elecciones, no sabemos lo que puede pasar, si a nosotros el actual Gobierno nos dice por escrito que sigue la seguridad privada como hasta ahora no tenemos ningún problema en parar todo este tema, pero mientras no haya un compromiso por escrito o alguna cosa más factible que una simple reunión y un compromiso adquirido de forma verbal, tanto por parte de Comisiones como por parte de UGT, vamos a seguir con las concentraciones que tenemos", ha aseverado.

De igual modo, Raúl Plano ha tildado de "falso completamente" el hecho de que desde el Gobierno "alegan" que la seguridad privada en las cárceles es un "coste económico", puesto que lo que cobran los guardias civiles y los policías respecto a los vigilantes de seguridad más los beneficios de la empresa "sigue siendo muchísimo más caro" y, según ha lamentado, se quitaría "seguridad pública de las calles".

"Estamos totalmente en contra de ello", ha reiterado Raúl Plano, que se ha referido junto a Antonio Pino a otras peticiones del sector como que les "devuelvan otra vez el carácter de agente de la autoridad", una uniformidad "que se adapte al siglo XXI" como chalecos "anti trauma" y el desarrollo del reglamento de la Ley de Seguridad Privada por el que se rige este colectivo.