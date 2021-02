La emeritense Sara Moralo, premio al mejor guion cinematográfico para largometrajes

Gracias a ‘Lo que hacíamos en las sombras’, la emeritense Sara Moralo Bermejo se ha alzado con uno de los tres premios concedidos por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura a los mejores guiones cinematográficos para largometrajes realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.

En concreto, la resolución por la que se otorgan estos galardones ha sido publicada en la edición de este miércoles del Diario Oficial de Extremadura (DOE). ‘Un jardín interior’, de Laura Álvarez Corraliza, y ‘El Milagro de San Martín de la Vera’, de Luis Ignacio Guridi García, completan el listado de premiados.

Así pues, cada uno de ellos recibirá la cantidad de 8.000 euros, un dinero que, sin duda, les ayudará a seguir cumpliendo objetivos y sueños. Precisamente, en el caso de Sara, nacida en Mérida en 1984, este premio “es un empujón para empezar a hacer la preproducción de la película, y con suerte conseguir una productora que se embarque en este proyecto”.

En declaraciones a Regiondigital.com, esta artista visual y directora de cine, graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió la Beca de Excelencia Académica e impartió clases de Literatura y Medios Audiovisuales, se muestra “muy agradecida a la Consejería de Cultura por el premio y el reconocimiento”.

“Obviamente, se necesitan muchos más fondos para producir este documental, pero esto es un inicio”, insiste la emeritense, quien extiende sus agradecimientos a Fundación 26 de diciembre, Fundación Triángulo y la Asociación de Ex-presos sociales, “por todo el apoyo que me han dado hasta ahora”.

‘LO QUE HACÍAMOS EN LAS SOMBRAS’

En cuanto al guion premiado, ‘Lo que hacíamos en las sombras’, según sus palabras, se trata de “un documental que revela la opresión que las personas LGTBQ+ sufrieron primero, a manos del régimen franquista, y luego durante la transición y la democracia españolas”.

A través de este trabajo, “personas mayores de este colectivo nos cuentan sus historias de vida, desde penas de cárcel en centros penitenciarios y campos de concentración para homosexuales donde se realizaban terapias de aversión, hasta abusos sufridos en el contexto social y familiar”.

Así pues, Sara lamenta que “en un tiempo en el que ser LGTBQ+ era ilegal, la única salida para estas personas era vivir escondidas, o de lo contrario, sufrir violencia”. Aún así, destaca que estos protagonistas “consiguieron organizarse clandestinamente y crear espacios de transgresión y de activismo”. De hecho, “muchos de ellos continúan luchando en el presente por los derechos del colectivo”, destaca.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE LLEVAR A CABO ESTE TRABAJO?

Respecto a cómo surgió la idea de llevar a cabo este trabajo, la directora narra a Regiondigital.com que hace unos años conoció en Londres a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, que se dedica al cuidado y la visibilidad de mayores LGTBQ+.

“Me contó muchas historias de su vida y de la vida de mayores LGTBQ+ que me conmovieron profundamente. Historias de sufrimiento y represión, pero también llenas de esperanza y subversión”, subraya.

A partir de entonces, destaca que ese encuentro “encendió una mecha”, por lo que entendió que “simplemente quejarse de la falta de memoria histórica y de oportunidades de mi país, en mi situación de emigrante en Londres desde la crisis de 2008, no iba a cambiar nada”.

De este modo, cuando regresó a España el año pasado después de estar viviendo más de doce años en la capital del Támesis, “decidí empezar a investigar sobre la historia de mi colectivo LGTBQ+ durante el franquismo”.

Fue a partir de entonces cuando encontró información sobre el campo de concentración de Tefía, “donde internaban a gente juzgada por la Ley de Vagos y Maleantes, incluyendo a muchos homosexuales”, así como sobre las cárceles de homosexuales y transexuales de Badajoz y de Huelva.

“Me impactó no haber sabido nada hasta entonces y decidí empezar a trabajar en este documental”, concluye Sara, quien sueña con mostrar al público esta historia a través de la gran pantalla.

FUTURO PROMETEDOR

Cabe recordar que Sara Moralo Bermejo también cuenta en su curriculum con un Master en Fotografía Artística en la Universidad de Artes de Londres LCC. Además, su primer documental, Sunny Boy, (Reino Unido, 2019), ha sido seleccionado en festivales internacionales de cine de Chennai (India), Nueva York, Berlín, Amsterdam, Oackland y Viena. También ha estado involucrada en la realización de otros documentales como ‘Born Naked’ y ‘When We Are Together, We Can Be Everywhere’.