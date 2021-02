DOE publica la concesión de los tres premios a guiones cinematográficos para largometrajes

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado en su edición de este miércoles la resolución por la que se conceden los premios a los mejores guiones cinematográficos para largometrajes realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.

En concreto, los tres guiones galardonados han sido ‘Lo que hacíamos en las sombras', de Sara Moralo Bermejo; ‘Un jardín interior’, de Laura Álvarez Corraliza; y ‘El Milagro de San Martín de la Vera’, de Luis Ignacio Guridi García.

Así pues, cada uno de ellos recibe la cantidad de 8.000 euros, según informa la Junta en una nota de prensa.

LO QUE HACÍAMOS EN LAS SOMBRAS

‘Lo que hacíamos en las sombras' revela la opresión que las personas LGTBI+ sufrieron a manos del régimen franquista. En este trabajo cinco personas mayores de este colectivo cuentan sus historias de vida y hablan sobre la discriminación y la persecución social e institucional que sufrieron durante la dictadura, la transición y los inicios de la democracia española.

En este sentido, padecieron desde penas de cárcel en centros penitenciarios y campos de concentración para homosexuales donde se realizaban terapias de aversión, hasta abusos sufridos en el contexto social y familiar. Y es que en un tiempo en el que ser LGTBI era ilegal, la única salida para estas personas era vivir escondidas, o de lo contrario, sufrir violencia.

Aún así, estos protagonistas consiguieron organizarse clandestinamente y crear espacios de transgresión y subversión donde expresarse y encontrar luz en las sombras la memoria.

Nacida en Mérida, en 1984, Sara Moralo Bermejo es una artista visual y directora de cine graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió la Beca de Excelencia Académica e impartió clases de Literatura y Medios Audiovisuales.

Master en Fotografía Artística en la Universidad de Artes de Londres LCC, su primer documental, Sunny Boy, (Reino Unido, 2019), ha sido seleccionado en festivales internacionales de cine de Chennai (India), Nueva York, Berlín, Amsterdam, Oackland y Viena. También ha estado involucrada en la realización de otros documentales como ‘Born Naked’ y ‘When We Are Together, We Can Be Everywhere’.

UN JARDÍN INTERIOR

Por su parte, 'Un jardín interior' de Laura Álvarez Corraliza, se centra en el año 1985 y narra la historia de Amanda, que tiene 17 años, vive en una casa de campo cerca de Cáceres y es hija única.

Amanda ha ido a un colegio de monjas que, junto a sus padres, que comulgan con los ideales franquistas y religiosos, han sido básicamente su única influencia. Sin embargo, eso cambia cuando empieza a ir al instituto en Cáceres, expandiendo su círculo social y sus experiencias.

Amanda se ha quedado embarazada y sus padres la han encerrado en su propia habitación en contra de su voluntad y planean mantenerla bajo arresto domiciliario hasta que tenga al bebé, con tal de evitar, por una parte, que aborte y, por otra, que la gente se entere de que es una adolescente soltera embarazada y que deshonra a la familia.

EL MILAGRO DE SAN MARTÍN DE LA VERA

Finalmente, ‘El Milagro de San Martín de la Vera’, de Luis Ignacio Guridi García, habla de la imposibilidad de ponerse de acuerdo, algo que conduce al Pueblo de San Martín de La Vera a protagonizar la Pasión más caótica y surrealista que un rey haya podido presenciar.

Luis Guridi es director de cine. Miembro de ‘La cuadrilla’, fue director de ‘Justino, un asesino de la tercera edad’; ‘Matías, Juez de línea’ y fue el responsable de la serie televisiva ‘Camera Café’.