Floriano pide responsabilidades políticas por gestión "chapucera" rebrote en Navalmoral

Ep.

El portavoz adjunto del PP en el Senado y senador por la provincia de Cáceres, Carlos Floriano, ha pedido responsabilidades políticas por la gestión "opaca, chapucera y negligente" del rebrote de positivos por Covid-19 que ha surgido en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, donde el paciente que lo originó está en paradero desconocido y se ha emitido una orden de busca y captura.



Floriano ha señalado que el hecho de que España tenga "uno de los récord más negros del mundo en la pandemia" por el número de fallecidos por millón de habitantes y por el número de sanitarios contagiados, "es fruto de toda la cadena de errores cometidos a lo largo de estos meses", a los que se suma lo ocurrido ahora en Navalmoral.



"Un inmigrante llega a las costas de Almería y se le traslada a Navalmoral de la Mata y no se le hacen test ni en el origen ni en el destino", ha criticado el senador, que recuerda que esto ha sucedido "en plena pandemia y en pleno estado de alarma", por lo que ha calificado de "irresponsable y negligente" este hecho.

"No entra en cabeza humana que, ni siquiera hoy, se hagan esos traslados de personas que puedan venir infectados, pero menos aún en pleno estado de alarma", ha recalcado.



Floriano ha reprochado a los responsables gubernamentales que hagan un traslado de un inmigrante cuyo estado de salud no se conoce en pleno estado de alarma y no se lo comunique a la Junta de Extremadura, por lo que se pregunta si es verdad que el Gobierno regional no sabía nada. "Si es verdad y creemos al consejero de Sanidad, ¿cómo es posible que el Gobierno de España no informe a la Junta de Extremadura de que ha trasladado a una persona sin conocer su estado de salud?", ha cuestionado.



También ha criticado que se sepa hace un mes que esta persona dio positivo y no se haya informado sobre el asunto, por lo que pone en duda que "todo esté controlado" según dicen las autoridades sanitarias, ya que, además se ha fugado el paciente origen de la infección y se ha tenido que emitir una orden de busca y captura.



"Se pone en peligro la vida del inmigrante, de los internados en los centros y la de los trabajadores de los centros de internamientos de extranjeros", ha subrayado el senador, que se ha preguntado cuál es el motivo por el que no se hacen los test.

"Mientras no se hagan los test no se podrá separar a la población sana de la contagiada y la falta de test es el origen de lo que está pasando en Navalmoral por la actuación negligente del Gobierno de no hacer test", ha insistido en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PP en Cáceres.



GESTIÓN OPACA Y NEGLIGENTE



El senador cacereño ha insistido en que "ante situaciones como ésta hay que pedir responsabilidades políticas porque si la gestión es pésima, atolondrada, opaca y negligente, el PP va a denunciarla, porque estamos obligados a llevar mascarillas pero no mordazas", ha resaltado.



Así, ha recordado que el PP ha formulado "multitud" de preguntas en el Senado sobre la situación de los inmigrantes y el caso ocurrido en Navalmoral de la Mata. Ha pedido saber, entre otras cosas, cuándo se le hicieron las pruebas, qué estrategia se seguirá para velar por la salud de los inmigrantes del centro y cuáles han sido los criterios para elegir el lugar del confinamiento para las personas que llegan a España, etc.



Además ha reprochado que, hasta que un inmigrante en Soria que compartió patera con el caso de Navalmoral, no dio positivo por la Covid-19, el Gobierno de España no informó a la Junta de Extremadura de la situación. "¿Alguien va a asumir responsabilidades por esto o va a pasar como con la residencia asistida en Cáceres en la que nadie asume ninguna responsabilidad?", ha preguntado en alusión a la residencia El Cuartillo en la que han muerto 75 usuarios durante la crisis sanitaria.



Floriano ha insistido en que el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata "tampoco sabía nada" hasta que empezó a ser un clamor que se había confinado un grupo de magrebíes porque había habido un positivo por coronavirus. "Es muy grave el traslado y todo lo que ha pasado posteriormente".



Cabe recordar que se ha detectado un brote de coronavirus en Navalmoral de la Mata, que asciende ya a 24 positivos confirmados por PCR. De estos, cuatro ya han recibido el alta, pero siguen veinte casos activos, la mayoría con síntomas leves o asintomáticos.



Este brote afecta a unas 54 personas, casi todas de origen magrebí que residen en diferentes viviendas de la capital morala y de los que una treintena ha dado negativo pero permanecen aislados como medida de seguridad para evitar la propagación del virus.