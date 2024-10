Investigadores España, Portugal e Italia se reúnen para dinamizar proyectos sector corcho

Investigadores de España, Portugal e Italia especializados en el estudio de sistemas y productos forestales se reúnen este jueves, 10 de octubre, en Mérida en la jornada 'Sinergias para el Progreso de la I+D+i en el sector corchero: del campo a la industria'.



En concreto, el objetivo es materializar consorcios y proyectos innovadores que favorezcan el progreso, la competitividad y la sostenibilidad del sector corchero.



Así pues, compartirán en una jornada de trabajo su labor y conocimiento sobre todos los eslabones de la cadena de valor, desde el alcornoque y su ecosistema, hasta el corcho y la industria que lo sustenta, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



La Red Europea de Territorios Corcheros (Retecork) y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura organizan esta cita, que contará con expertos de siete entidades procedentes de territorios corcheros socios de la Red que comparten problemática y retos aún estando alejados geográficamente.



Participan en el encuentro el Instituto de Ciencias Forestales; Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario; Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária; Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça; Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Centro Tecnológico da Cortiça, y Cicytex.



En esta línea, se formarán tres grupos de trabajo para abordar cuestiones que repercuten directamente en la conservación y aprovechamiento de los alcornocales, como la incidencia de las enfermedades y plagas, la adaptación al cambio climático, la mejora genética como recurso para obtener especies forestales más tolerantes o la implementación de medidas de eficacia contrastada para el manejo adecuado de las masas.



En el ámbito industrial, también plantearán trabajar conjuntamente en proyectos para valorizar el corcho, potenciar su calidad y testar nuevos productos, además de fortalecer la I+D+i en la industria corchera de cara a optimizar procesos y productos.



Finalmente, la reunión tendrá lugar en las instalaciones del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal en Mérida y comenzará con la intervención de la directora de Cicytex, Carmen González; el alcalde de San Vicente de Alcántara y presidente de la Asamblea General de Retecork, Andrés Hernáiz; y el presidente de la Câmara Municipal de Coruche y de la Comisión Ejecutiva de Retecork, Francisco Silvestre de Oliveira.