Beneficios de acudir a un podólogo y cómo escoger al mejor profesional

Es decir, mantener el equilibrio, caminar, poder desplazarse con comodidad, sin dolor ni molestias; y ni qué decir si es necesario tratar patologías más complicadas.

No obstante, no son pocas las personas que desconocen totalmente la finalidad de un podólogo, los servicios que presta y, más aún, no reconocen la necesidad de acudir a uno en un momento en específico. Por esa razón, resulta importante hablar de cuáles son los principales beneficios que aportan.

Beneficios de acudir a un podólogo

Por lo general, se asocia a los podólogos a la práctica de deportes de alto rendimiento, donde una pequeña molestia en el pie se puede traducir en una pérdida brutal de capacidades; en las primeras etapas de crecimiento de los niños, donde el estudio de la pisada permitirá corregir un sinfín de patologías que pueden llegar a complicarse en la adultez; y también, para cuando han existido traumatismos severos.

No obstante, sus beneficios van mucho más allá:

Enfermedades y alteraciones: tanto para prevenir como para iniciar un tratamiento que ponga fin a todas las enfermedades que afectan al pie o al tobillo. Un podólogo es el profesional más capacitado para tratar uñas encarnadas, pie de atleta, espolones, juanetes, hongos o callos, por citar algunos casos comunes.

Lesiones deportivas: la tendinitis, las sobrecargas, las lesiones musculares y articulares, son bastante comunes en el ámbito deportivo. Poder corregirlos, mejorando así el rendimiento, es una de las prioridades de los pacientes que acuden a un podólogo.

Estudio de la pisada: una pisada con anomalías puede repercutir en problemas en las rodillas, en la cadera, en la espalda o columna vertebral. Esto puede prevenir enfermedades graves y degenerativas del sistema óseo a futuro.

Calzado especializado: según las características anatómicas, de la pisada y de la actividad que realizan, los podólogos tienen la capacidad y la tecnología para elaborar calzados y plantillas adaptadas a cada persona, mejorando enormemente su calidad de vida.

¿Cómo escoger al mejor profesional?

Y sí, acudir a un podólogo y tratar alguna patología o malestar es engrandecer de buena manera la calidad de vida. Para ello es necesario acudir al mejor profesional posible, o como el caso de la Clínica Podiafys, a la mejor clínica posible. Aquí algunos consejos para dar con ellas:

Equipo multidisciplinario: podólogos colegiados y titulados, con especialidades varias como la quiropodia, ortopodología, biomecánica, cirugía podológica, podología deportiva. De esa manera, encontrarán soluciones eficaces de acuerdo a las molestias de sus pacientes.

Instalaciones modernas: la podología es una rama médica altamente tecnificada y automatizada en cuanto a los diagnósticos. Por esa razón, es conveniente buscar un profesional o una clínica de podología que cuente con lo último en tecnología. Esto repercutirá en diagnósticos más exactos y en tratamientos más eficaces.

Tratamientos personalizados: la atención cercana, el conocimiento a profundidad de las necesidades de los pacientes y un seguimiento estricto de su evolución son signos de que está ante los mejores profesionales posibles. El tratamiento personalizado y la atención cercana pueden llegar a ser incluso más determinantes para diagnósticos y soluciones eficaces, que las máximas innovaciones tecnológicas.

La importancia de caminar bien, de no sentir ningún tipo de molestia y dolor; pero también de recuperar la calidad de vida después de lesiones deportivas, de accidentes o cualquier otra patología derivada de traumatismos, de enfermedades preexistentes o hasta de malos hábitos de cuidado, son razones en sí mismas que justifican la importancia y los beneficios de acudir a un podólogo.

Debido a que muchos de los tratamientos necesitan un tiempo prudencial entre diagnósticos y tratamientos, poder confiar en una clínica que cuente con las últimas innovaciones tecnológicas es casi una garantía de que todo estará bien y que la salud de los pies será la principal beneficiada.