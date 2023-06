ChicVent se expande al mercado internacional con un nuevo método de hacer negocios

A lo largo de las últimas décadas, son muchas las empresas que han visto la luz y que han tratado de cosechar el éxito en internet. No obstante, no todas lo han llegado a conseguir. Por suerte, este no ha sido el caso del marketplace ChicVent, el cual ha logrado convertirse en todo un referente dentro de nuestro país e incluso ha dado el salto al mercado internacional.

ChicVent entra en el comercio internacional

ChicVent es una startup con una página web destinada a comprar y vender cualquier producto que se necesite, dando un valor especial a lo artesanal. Ahora, gracias al programa Xpande Digital impulsado por la Cámara de Comercio de Badajoz, el Marketplace de ChicVent se ha expandido digitalmente por todas las provincias de España, Francia y Portugal.

De ese modo, lo que empezó como un pequeño espacio online de compraventa de artículos de segunda mano y productos de stock acumulado a modo de outlet, ya es uno de los portales web más destacados del comercio electrónico. Los objetos de moda, los textiles, los del hogar, los de belleza y los complementos para mujeres, hombres y niños son algunos de los más destacados. Un proyecto que busca el consumo responsable y que está dando mucho de qué hablar a escala internacional.

Características que han hecho triunfar a ChicVent

El programa Xpande Digital no financia cualquier proyecto y ChicVent se ha logrado diferenciar de los demás por ciertas características cualitativas. En primer lugar, hay que destacar que la compra y la venta por la Tienda Web y la App es fácil, rápida, segura y fiable. De igual modo, se trata de una plataforma gratuita, evitando las comisiones que tanto afectan a los artesanos y comerciantes minoristas en otros portales online.

De este modo, cualquier persona o profesional que lo desee puede poner a la venta sus artículos tanto en la web como en la app. Una compañía de índole familiar con un equipo de trabajo experimentado en la gestión empresarial, lo cual certifica su rigor comercial y su compromiso con la satisfacción de los clientes. Asimismo, hay que destacar que tiene a grandes especialistas en logística, paquetería, marketing digital, redes sociales y soporte técnico, haciendo que ChicVent funcione como una máquina perfectamente engrasada.

La sostenibilidad como valor diferenciador

Ahora bien, más allá de todo lo anterior cabe señalar que ChicVent apuesta por un NUEVO MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE en España. La evolución social que hemos vivido en los últimos siglos ha provocado un uso indiscriminado y abusivo de los recursos; lo cual ha provocado que el planeta pida a gritos un cambio en aras de preservarse de cara a las próximas generaciones. Los recursos no son eternos y es el momento de actuar en consecuencia.

El destino de las compañías que siguen operando de forma irresponsable es acabar siendo devoradas por una situación de la que son partícipes. No obstante, startups como esta velan por una filosofía de crecimiento económico sostenible, augurando un futuro mejor para el mundo en el que todos vivimos. ChicVent no se queda callado y grandes colaboradores e influencers presumen de seguir esta línea ecológica a la hora de hacer sus compras. Lo cual ha hecho que su crecimiento internacional fuera viable.

De igual modo, la compañía no se conforma con impulsar la venta de productos artesanales o ecológicos. Sino que ChicVent sigue apostando por el modelo de ENTREGA SOSTENBLE, con 4.000 puntos de envío en España, 5.000 en Francia y 1.000 en Portugal. Un sistema que otorga valor a las compañías que lo utilizan, sobre todo en el caso de las tiendas locales, sirviendo igualmente para reducir la huella de carbono a través de la movilidad sostenible.

Ya lo ves: es posible hacer las cosas bien y aún así obtener el éxito comercial. Con esfuerzo y perseverancia se logran grandes proezas históricas, siendo las startups que apuestan por la ecología las que más están revolucionando el mundo tal y como lo conocemos. ChicVent es un claro ejemplo de ello y conviene tenerla presente en todo momento.