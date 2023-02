Ventajas de la limpieza con ultrasonidos

La limpieza con ultrasonidos comenzó con unas máquinas pequeñas, muy empleadas en los sectores como la joyería, pero, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y llegando a otro tipo de empresas que también se benefician de sus ventajas.

Actualmente, ya se pueden limpiar objetos de gran tamaño e incluso los más delicados, como las alfombras de calidad, las cuales se aprovechan de que apenas hay que usar productos químicos para que queden impolutas.

Evitamos los riesgos que acarrean los disolventes y cierto tipo de detergentes

Aunque en la limpieza con ultrasonidos se pueden utilizar productos químicos, lo cierto es que, por la manera en la que actúan los equipos que realizan estas limpiezas, apenas son necesarios.

Eso hace que no haya que decantarse por los disolventes y los detergentes alcalinos, muy comunes en las limpiezas más agresivas y que pueden llegar a dañar la salud de los trabajadores, algo que ha sucedido en numerosas ocasiones.

Limpian incluso los orificios más difíciles

A la hora de limpiar ciertas piezas, acceder a sus orificios o a sus partes internas es casi imposible, o no al menos sin emplear una gran cantidad de mano de obra, pues es un lavado que se debe hacer de forma manual.

Los ultrasonidos pueden eliminar incluso la porquería de los conductos internos gracias a que funcionan produciendo implosiones dentro del agua, las cuales consiguen romper incluso las partículas más pequeñas. En concreto, el fenómeno físico que se da es la cavitación, que a muchas personas les sonará de los anuncios de las clínicas de estética.

Se ahorra mano de obra

Los ultrasonidos también ahorran mano de obra, ya que aquí lo único que tienen que hacer los operarios es meter las piezas u objetos en la máquina y programar su limpieza, para sacarlas al terminar.

No tienen que frotar, recoger agua o aplicar productos, sino que se convierten en meros espectadores de lo que hacen estas máquinas.

Es una limpieza ecológica

Ahora que estamos tan preocupados por la ecología, la limpieza por ultrasonidos es de las más beneficiosas para el medioambiente. Muchas veces ni siquiera hay que emplear detergentes y además gasta una cantidad de agua ínfima, pues solo necesita la que hay dentro del depósito de la máquina, que suele ser muy poca.

Aquí, no existen grifos abiertos ni mangueras que no paran de expulsar agua, de manera que el gasto de agua no es un problema a la hora de usar esta manera de lavar.

Ahorra mucho tiempo

Todos tenemos prisa y queremos las cosas al momento, algo que consiguen los ultrasonidos. Se han hecho cálculos y pueden ahorrar hasta un 80 % del tiempo si comparamos su sistema con la limpieza de toda la vida.

Lo cierto es que estas máquinas poseen ciclos de lavado muy cortos, por lo que no tienen rival en cuanto al tiempo ahorrado, un recurso muy valorado en las empresas. Estas pueden tener sus productos limpios a la perfección en un tiempo récord al que no se aproxima ni siquiera el profesional de la limpieza más experimentado.