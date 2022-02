Decentraland: Conoce como diferentes sectores están incursionando en este juego

Desde que salió hace ya un tiempo la plataforma de realidad virtual descentralizada conocida como Decentraland. Ha causado mucho revuelo no solo en el público general, sino también en gran parte de los sectores de comercio, los cuales parecen querer incursionar en este proyecto.

Para conocer más sobre estas noticias, en el siguiente artículo se adjuntarán temas relacionados al auge que está teniendo Decentraland.

Existen casinos virtuales en Decentraland

Al haber muchos comercios intentando introducirse en la plataforma de Decentraland, no es de extrañarse que también se busque integrar casinos en Decentraland para mejorar no solo la experiencia en la plataforma, sino también en el casino. Y es que el primero en lanzarse a entrar en Decentraland fue Atari, el cual integró en la plataforma un casino criptográfico con temática de Atari, el cual podrá funcionar tanto con el token DG (Decentral Games) o con el mismo token de Atari (ATRI).

Con la digitalización, ya no solo existen pagina que se encargan de analizar casinos, como es el caso de Gambling N Go. Ahora, poco a poco, los casinos buscarar ser parte de los juegos virtuales, haciendo que no solo haya un incremento en las ganancias, sino también en el flujo de usuarios que están interesados en un casino criptográfico.

La marca Samsung ya tiene un tienda en Decentraland

Es inevitable que muchas marcas quieran integrarse también a la plataforma que ha creado Decentraland. Siendo ahí que hasta se pueda encontrar a la empresa Samsung en Decentraland.

Esta noticia la dio la misma Samsung, la cual informó que adquirió uno de los terrenos que ofrece Decentreland, para que por tiempo limitado el público pueda asistir a esta tienda digital que llevará por nombre Samsung 837X, la cual fue un réplica de una de sus tiendas en el Meatpacking District de la ciudad de New York.

En esta sucursal digital de Samsung se estarán ofreciendo a los usuarios que ingresen, una insignia en la que podrán adquirir algún NFT de la tienda. Además, por lo que se sabe, la cantidad total que se repartirá a lo largo de la estadía de esta tienda en la plataforma, será de 837 NFT’s.

El Abierto de Australia estará en Decentraland

El mundo de los deportes se está adaptando rápidamente a los avances tecnológicos. Tanto así que ya en la plataforma se pueden presenciar muchos tipos de entretenimientos, siendo uno de ellos los diferentes tipos de eventos deportivos en vivo. Pero ahora en vez de verlos en una página web, se hará a través de la realidad virtual, pudiendo así conectar con otros fanáticos de los deportes, hacer apuestas deportivas y demás cosas en la plataforma.

Un gran ejemplo de esto es que ya se puede observar el primer torneo deportivo de toda la plataforma, porque llegó el Abierto de Australia en Decentraland para transmitir todo el torneo en vivo a través de esta realidad virtual. En la cual no solo se transmitirán en directo los partidos, sino que también se podrá interactuar, y además que se implementaran diferentes desafíos de tenis a los usuarios mientras transcurren los partidos.