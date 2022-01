Todo lo básico para la tapicería de muebles en 2022

Los muebles suelen estropearse con el paso del tiempo por el uso diario, aunque los niños y mascotas también influyen en su deterioro. Es habitual que el mobiliario sea propenso a las roturas, rasguños, suciedad, manchas de alimentos y bebidas y otros incidentes. El cambio de la tapicería es una solución para dejar de nuevo los muebles en perfecto estado.

También es una opción para renovar los muebles y darle un aspecto completamente nuevo al salón. Es una gran alternativa a la decoración o a la compra de mobiliario nuevo. Es una forma asequible, estética y funcional de remodelar.

La tapicería para renovar los muebles

La tapicería de muebles es ideal para cambiar la tela desgastada o dañada por una nueva. Los muebles quedan como nuevos con este método, para darles una mayor vida útil. Lo importante es escoger bien el tipo de tela para que ofrezcan durabilidad y resistencia. De nada sirve un tapizado si se dañará en poco tiempo.

Por su parte, hay que considerar qué tan viejo es el mueble y si vale la pena tapizarlo. Puede que a veces la estructura interna del mueble no esté en buenas condiciones, por lo que sería mejor comprar uno nuevo. También es recomendable que la tela original del mueble no sea demasiado ancha ni gruesa, ya que el tapizado podría volverse más complicado.

El tapizado es de gran utilidad si los muebles no son tan viejos o ni se deterioraron por completo, sería la primera opción cuando están empezando a estropearse. Aun así, la tapicería antigua para renovar los muebles por deterioro no está tan de moda en la actualidad. La tendencia es decorar con tapizados, en lugar de comprar muebles nuevos.

Tapicería decorativa: un nuevo concepto

Pese a que tapizar los muebles cumple con una función primaria: reparar los muebles deteriorados, también funciona como elemento decorativo en el interiorismo del hogar. Se emplea para darle un toque final a la decoración a través de colores, formas y texturas del mobiliario.

La tapicería decorativa de muebles es una tendencia clave en la decoración. Todo para transformar el mobiliario con un nuevo concepto en cuanto a diseño y estilo que se ajuste a la renovación del hogar. En el mercado se puede elegir una amplia variedad de tejidos y diseños personalizables para mejorar el aspecto de los muebles y combinarlo con la decoración. Por ejemplo, en la web tapiceriademuebles.es se encuentra la información para transformar el mobiliario que necesites y seleccionar los estilos de tu preferencia para cada espacio de casa.

Nuevas tendencias en tapicería para 2022

Tapizar los muebles es una solución eficaz cuando están deteriorados o simplemente se quiere cambiar el estilo decorativo del hogar. De cualquier manera, el 2022 trae de vuelta estilos tradicionales y pone en tendencia nuevas decoraciones mobiliarias.

El estilo clásico-tradicional del tapizado con tejidos sofisticados sigue formando parte de algunos hogares por los estampados elegantes y distinguidos. De hecho, el terciopelo y la seda son los más populares del tapizado clásico para decorar salas o salones amplios con largas cortinas y ventanales. El terciopelo representa la elegancia y suavidad con un acabado de poliéster, algodón y acrílicos que emanan resistencia y calidez.

Otra tendencia decorativa es el tapizado contemporáneo que da un mejor aspecto, amplitud y funcionalidad del espacio. El estampado vintage en un ambiente minimalista es lo que destaca transmitiendo uniformidad en cuanto a tamaño y decoración, así como comodidad a la hora de sentarse. Esta opción supone un tapizado de polipiel o piel sintética, que duran menos tiempo, y las telas de microfibra que proporcionan una textura suave con mayor durabilidad.

No hay que dejar de lado la loneta, que es una tela muy utilizada en la tapicería de muebles porque no se arrugan ni desgastan con facilidad. Es un tejido fuerte, pero económico, que combina bien con el estilo clásico y contemporáneo de los hogares en 2022.

¿Cómo elegir un tapizado de muebles?

A veces es difícil elegir un buen tapizado de muebles. Algunas personas caen en el error de que tapizar con un tipo de tela no queda bien con una decoración en particular o que no da la suficiente comodidad. Por eso siempre se debe acudir a los profesionales en tapicería para que aconsejen lo mejor según las necesidades de sus clientes: la tela, la calidad y el diseño con el objetivo de aumentar el confort, alargar la vida útil del mueble y proporcionar la estética adecuada.

Buscar un tapicero profesional

Una apuesta segura es contratar a una empresa de textiles reconocida y antigua. Su experiencia les permite conocer a fondo qué piezas tapizar y cuál es el tapizado ideal, según las necesidades del hogar.

Considerar la resistencia del tejido

Más allá del estilo o color, la resistencia de la tela es el factor primordial que se debe tener en cuenta. Los tejidos de calidad como el algodón o lino serán más durables en el tiempo.

Evaluar el diseño

Una vez que se conoce el tipo de tejido resistente y de calidad, se procede a elegir el diseño que más se adecúe a la decoración. Siempre hay estilos en variados colores, grosores y estampados que armonizan un espacio determinado.