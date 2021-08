5 motivos importantes para crear un álbum de bodas

Una boda es un evento único que demanda mucha organización. Son meses de preparativos, seguidos del intenso día de la celebración, ¡en el que siempre ocurre algún imprevisto que debe ser bienvenido!

Después de esa tormenta de tareas y emociones, llega la hora de respirar y juntar los recuerdos. Lo ideal para inmortalizar el evento es hacer un álbum fotográfico de boda.

Es probable que hayas contratado a un profesional para sacar unas buenas fotos, pero también están las mil tomas únicas de los invitados que son el registro fiel de los mejores momentos.

Si aún no te has decidido a recopilar todas esas fotos y armar tu álbum de boda, aquí te dejamos 5 motivos para que no lo dudes más.

Tener recuerdos tangibles

Nos hemos acostumbrado a pasar gran parte del día delante de una pantalla y a acumular muchas fotos. Fotos que terminamos olvidando en un dispositivo viejo, en la nube o un disco duro. ¿Quieres que le ocurra lo mismo a los lindos recuerdos de tu matrimonio?

Ese día se merece un lugar mejor: un recuerdo tangible que puedas compartir con las generaciones venideras, o con las personas que no pudieron acudir al evento y te visitarán un tiempo después queriendo conocer todos los detalles.

Conservar tu historia en papel

Crear un álbum o un fotolibro de boda es una forma de contar tu historia de amor. Incluso puede convertirse en una historia por capítulos. Puedes crear un fotolibro del noviazgo, uno de la boda, uno de las aventuras de viaje, uno preparando la casa nueva, uno de las primeras mascotas o la llegada del bebé...

Lo mejor de recopilar tus recuerdos en fotolibros de calidad es que te asegurarás de que resistan mejor al paso del tiempo.

En el álbum de la boda incluye los momentos más especiales: antes, durante y después de la ceremonia. No te puedes olvidar de las fotos divertidas cuando ya todo el mundo se entregó al bailoteo y se quitaron las corbatas y los tacones. ¡Tampoco puede faltar algún recuerdo del banquete!

Contar con un soporte extra

Es cierto que la tecnología es una gran aliada y vale la pena tener los recuerdos de tu boda digitalizados. Pero no confíes en un solo formato. Con el tiempo, puede quedarse obsoleto. Recuerda lo que pasó con las cintas VHS y con los CDs. Hoy en día, lo más confiable es tener un buen servicio de nube, pero, como no vas a tener siempre conexión, el soporte físico sigue siendo una opción segura.

Tener tus fotos de boda impresas es algo que nunca será obsoleto. Nuevamente, lo importante es que sea una impresión de calidad. Otro truco para preservarlas mejor es que el álbum tenga tapa dura.

Dejar una hermosa herencia

Un álbum de boda, o fotolibro, es un hermoso detalle que las generaciones futuras van a apreciar muchísimo. Seguro que recuerdas alguna foto de la boda de tu abuela y abuelo. ¿Te acuerdas de cómo eran los trajes de esa época? ¿Y las poses? ¿Eran fotos en blanco y negro o a color?

Tu álbum de boda se convertirá en una pieza histórica. Eso sí, cuídalo como el objeto precioso que es para que pueda conservarse bien con el paso de los años.

Compartir tu estilo y personalidad

Piensa en lo especial que es diseñar un álbum de boda con tu propio estilo: con texturas, colores y un acabado único. Puedes elegir desde una tapa dura en piel, hasta un acabado satinado.

Si tienes un estilo más ecléctico, juega con el estilo de las imágenes: ilustración, fotos con efectos de color, collages… El límite lo pone tu imaginación. Existen muchos programas en línea para editar tus imágenes, y no tienes que ser profesional para conseguir un resultado de calidad.

Además, puedes jugar con las leyendas: añadir mensajes de las tarjetas de felicitaciones y contar lo estabas sintiendo en cada momento de la boda.

Incluso, puedes pensar en ofrecer un recuerdo de boda post evento. Imprime algunas fotos como postales y compártelas con las personas más queridas o con quienes no pudieron estar presentes.