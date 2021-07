Cuchillo Haarko Opiniones - Nuevo cuchillo de cocinero lanzado

¿Qué es Haarko?

Haarko es un cuchillo de cocina al estilo de los cuchillos Santoku japoneses. Se trata de una interesante alternativa al clásico cuchillo de cocina multiuso. Los cuchillos Haarko se utilizan principalmente para rebanar, cortar en dados y picar alimentos. Es una combinación de los cuchillos de cocina occidentales y los cuchillos Naiki japoneses, especialmente adecuados para cortar carne, pescado, verduras y alimentos pegajosos. El Haarko es más pequeño, compacto y ligero que los cuchillos de cocina convencionales. Según el proveedor, el cuchillo de cocina está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Al parecer, está fabricado a mano por expertos en cuchillería de tercera generación. (Todos los enlaces de este artículo son enlaces de afiliación por los que el autor recibe una pequeña comisión por la venta de este producto/servicio, pero el precio es el mismo para usted).

Opiniones de clientes de Haarko

En su página web, el proveedor publica algunas opiniones de los usuarios de Haarko. Las opiniones sobre el cuchillo de cocina son mayoritariamente positivas. Un chef se muestra especialmente entusiasmado con el atractivo diseño y valora muy positivamente la función del cuchillo. Otros cocineros profesionales también comentan con entusiasmo la afilada hoja, que supuestamente es fácil de guiar, el ángulo funcional de la hoja y el guiado preciso que es posible a través del agujero de la hoja.

En las reseñas también aparecen usuarios que no son chefs y utilizan Haarko en la cocina de casa. También están entusiasmados con el cuchillo de cocina, especialmente por su diseño, su alta calidad, su afilada hoja y su relación calidad-precio. También se valora positivamente el peso ligero del cuchillo, del que se dice que permite cortar sin problemas incluso los alimentos más largos. Encontrará más información y un precio rebajado en la página web oficial.

Información general sobre el cuchillo santoku

Los cuchillos Santoku se han impuesto definitivamente en el mercado occidental en los últimos años. Ya se utilizan en muchas cocinas, algunas incluso en el sector de la restauración. Se caracterizan por su afilada hoja, pero también por su buen aspecto. La palabra japonesa "Santoku" significa algo así como "las tres virtudes". En el contexto del cuchillo de cocina, esto significa cortar y picar carne, pescado y verduras. Estos cuchillos especiales se fabrican no sólo en Japón, sino también en Occidente. Las variantes japonesas suelen estar hechas a mano por maestros herreros. En cuanto al precio, los modelos japoneses y occidentales están en un nivel similar.

A diferencia de los cuchillos de cocina clásicos, estos cuchillos especiales tienen una hoja de acero inoxidable en forma de V. Algunos modelos, en cambio, están hechos de acero de alta calidad y tienen una hoja en forma de U. Se dice que el afilado en forma de U hace que el cuchillo sea más fuerte y menos delicado que las variantes en forma de V.

Sin embargo, quien utilice un cuchillo de cocina de este tipo debe prestar siempre atención al cuidado adecuado. Los utensilios de cocina Santoku, en la mayoría de los casos, no son aptos para el lavavajillas y deben lavarse a mano. Por lo tanto, es importante guardar los cuchillos en un lugar seco. Además, es importante secar bien el cuchillo después de limpiarlo para evitar que se oxide. Aunque los cuchillos de cocina santoku están muy afilados, con el tiempo se desafilarán, aunque más lentamente que los cuchillos convencionales. Sin embargo, en este caso no es necesaria ninguna técnica de afilado compleja, ya que las hojas están afiladas por ambos lados de forma estándar. Al comprar una piedra de afilar, lo primero que hay que tener en cuenta es el grano. Para afilar, lo ideal es un grano grueso. El grano medio es adecuado para afilar, mientras que el grano fino es para el trabajo de acabado. Al afilar su cuchillo Sandoku, asegúrese de mantener un ángulo de entre 20 y 40 grados. Sujete el cuchillo por el mango con una mano y aplique una presión ligera y uniforme en la parte superior del filo con la otra. Ahora puede realizar varios movimientos de afilado, procediendo siempre desde el mango hacia la punta. Dado que el utensilio de cocina japonés suele afilarse por ambos lados, este proceso debe realizarse también, por supuesto, por ambos lados.

Sin embargo, si se tienen en cuenta todos estos puntos, los chefs y los cocineros aficionados pueden disfrutar de un cuchillo de alta calidad que no sólo es versátil, sino que también facilita mucho el corte gracias a la forma especial de su hoja.

Como ya se ha mencionado, el cuchillo especial de cocina es ideal para cortar las "tres virtudes", pescado, carne y verduras. Su afilado lo hace perfecto para cortar con precisión finas lonchas de tejidos delicados como el salmón o incluso el pez globo. Incluso las verduras más rebeldes, como las cebollas, los ajos o las hierbas, se pueden picar sin problemas gracias a la hoja curvada. Por supuesto, los trozos más grandes, como los de un asado, también pueden cortarse con el cuchillo. Sin embargo, existen limitaciones. Por ejemplo, es algo más difícil cortar los alimentos en dados finos debido a la punta ancha del cuchillo.

Gracias a su afilada hoja, el cuchillo japonés se considera especialmente seguro. Así, la hoja debe agarrar inmediatamente el alimento a cortar y no puede resbalar. Por supuesto, esto requiere que la hoja se afile regularmente. Se dice que el afilado del cuchillo, del que tanto se habla, aporta otra ventaja en la cocina. Se supone que el corte liso y recto retiene la mayor cantidad posible de jugo en los alimentos picados. Esto, a su vez, se supone que proporciona más sabor y, por tanto, un mayor disfrute.

El arte del cuchillo asiático, y por tanto también el japonés, suele considerarse en Occidente como especialmente antiguo y tradicional. En realidad, el utensilio de cocina santoku no tiene más de 100 ó 150 años. Se inventó en Japón en el transcurso de los cambios sociales que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses cambiaron sus hábitos alimenticios, a veces de forma drástica. En aquella época, gracias al auge económico, la población pudo consumir más carne, mientras que antes era principalmente el pescado lo que figuraba en el menú diario. Gracias al cuchillo santoku, ahora se podía procesar bien tanto el pescado como la carne.

El utensilio de cocina Santoku guiado es algo diferente a los cuchillos de cocina clásicos. Sólo los dedos corazón, anular y meñique sujetan el mango del cuchillo. El pulgar y el índice, en cambio, fijan el filo, lo que contribuye a un mejor guiado del cuchillo. En el caso de Haarko, la hoja está provista de un agujero en el que se introduce el dedo índice. Esto sirve para garantizar una precisión aún mayor al cortar y desmenuzar y para aliviar el pulgar. Dependiendo de la anchura de la hoja, es posible que ésta se extienda más allá de los nudillos de la mano que la sostiene. En la mayoría de los casos, la hoja es al menos más ancha que el mango.

Si compra un cuchillo Santoku, también debe buscar una superficie de corte adecuada. Básicamente, no debe elegir una base demasiado dura. Por tanto, el cristal, la porcelana o el plástico duro no son adecuados, ya que pueden desafilar la hoja más rápidamente. Son mejores las tablas de madera o, si no hay más remedio, las bases de plástico más blando.

En cuanto al precio, los cuchillos japoneses son básicamente más caros que los cuchillos de cocina clásicos. Un buen modelo de alta calidad puede adquirirse en casos afortunados por menos de 50 euros. Los cuchillos de calidad sólida, en cambio, pueden comprarse desde un precio de 60 a 100 euros.

Si no utilizas el cuchillo durante mucho tiempo, debes guardarlo de forma especial. Empapa un paño en aceite y envuelve el cuchillo en él. Así evitará que se adhiera la película de óxido y podrá volver a disfrutar de un cuchillo que funciona bien, impecable y bonito al cocinar.

Usos generales del cuchillo Santoku

Haarko es ideal para cualquier persona a la que le guste cocinar por sí misma. Ya sea en la cocina de casa o como chef en un restaurante, el cuchillo Santoku es, según el proveedor, excelente para ambas aplicaciones. Gracias a su tamaño compacto, el cuchillo de cocina puede ser utilizado y bien guiado incluso por personas con manos pequeñas, mientras que al mismo tiempo también es adecuado para cocineros con manos grandes. El Haarko sirve principalmente como cuchillo de cocina adicional para rebanar, cortar en cubos y picar alimentos pegajosos, verduras, pescado y carne sinuosa. Esto se debe principalmente a la afilada hoja, que al mismo tiempo también debe garantizar la seguridad durante la cocción. Gracias a la afilada hoja, que según el proveedor sólo se embota lentamente, no hay que aplicar tanta fuerza al cortar y también hay que evitar el deslizamiento de la hoja.

Preguntas frecuentes sobre este producto

P: ¿En qué se diferencia Haarko de los cuchillos de cocina normales?

R: Los cuchillos Santoku suelen ser más pequeños y ligeros que los de cocina. Esto los hace ideales para personas con manos más pequeñas, pero también pueden ser utilizados por cualquier otra persona. A diferencia de los cuchillos de cocina, que se manejan con movimientos oscilantes, los cuchillos Santoku se manejan con movimientos rápidos hacia abajo. Este hecho, así como el diseño de estos cuchillos especiales, es el responsable de que las lesiones sean menos frecuentes y de que se puedan realizar cortes más precisos.

P: ¿Es el Haarko un cuchillo tradicional japonés?

R: Haarko es un cuchillo santoku que presenta una combinación de diseño tradicional japonés con la sensibilidad de los cuchillos de cocina occidentales.

P: ¿Qué tan caliente es Haarko?

R: Según el proveedor, los cuchillos de cocina están especialmente afilados. También se dice que se desafilan muy lentamente. Por lo tanto, cortar no debería requerir mucha fuerza, lo que en última instancia también debería reducir el riesgo de lesiones y hacer que los accidentes de cocina sean menos probables. Por supuesto, es necesario un cierto cuidado de la hoja.

P: ¿Cómo puedo cuidar a Haarko?

R: Básicamente, el cuchillo Santoku debe limpiarse a fondo después de cada uso. El Haarko sólo puede limpiarse a mano y debe secarse bien después. Según el proveedor, no está permitido limpiarlo en el lavavajillas. El Haarko debe almacenarse siempre en un entorno seco. Si el aire es demasiado húmedo, puede formarse óxido.

P: ¿Es seguro usar Haarko?

R: Según el proveedor, el uso de Haarko es muy seguro. Esta afirmación se justifica por su afilada hoja. No obstante, el cuchillo Santoku debe utilizarse siempre con precaución y guardarse de forma segura cuando no se utilice.

P: Ya tengo el cuchillo de cocina Huusk, ¿necesito el Haarko?

R: El cuchillo de cocina Huusk es un cuchillo de uso general para la cocina. El Haarko, en cambio, es un cuchillo santoku adecuado para tareas específicas en la cocina. En particular, es adecuado para cortar alimentos con fuerza. Además, puede manejar mejor que el Huusk los alimentos difíciles de cortar, como las verduras duras, la carne fibrosa o el pescado. El Haarko es un cuchillo de cocina más compacto, con un peso más ligero y que puede manejarse con mayor precisión y finura.

P: ¿El orificio integrado en la hoja tiene una finalidad específica?

R: Según el proveedor, el agujero en la hoja permite un mejor control del cuchillo de cocina. El dedo índice puede colocarse en el agujero mientras se cortan verduras, pescado o carne, guiando así la hoja con mayor precisión.

¿Dónde puedo comprar Haarko?

Actualmente, Haarko sólo está disponible en el sitio web oficial. Aquí no sólo aprenderá todo lo que hay que saber sobre el cuchillo Santoku. También puede pedir hasta cuatro cuchillos de cocina. Actualmente, se obtiene un descuento del 50% en cada compra, independientemente de la cantidad del pedido.

Una vez que haya decidido cuántos Haarko quiere comprar, introduzca su nombre y apellidos, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono en el formulario del sitio web del proveedor. En este paso, también puedes elegir si quieres que el proveedor te informe de las novedades y ofertas exclusivas. También puede especificar que desea ser informado del estado de su pedido por SMS.

En el tercer paso del proceso de pedido, introduce su dirección. A continuación, el proveedor le informará de los gastos de envío. En el último paso, especifica su método de pago preferido. Puede elegir entre PayPal, Visa y Mastercard. Ahora sólo tienes que leer la Política de Privacidad y las Condiciones de Servicio y confirmar que estás de acuerdo con ellas. Al hacer clic en "Sí, envíenme mi cuchillo Haarko ahora", el pedido se habrá completado y estará en camino. Haga clic aquí para ir a lapágina webdel proveedor¡y encuentreel precio con descuento!

Datos técnicos de Haarko

Longitud total: 27,7 centímetros

Longitud de la hoja: 16 centímetros

Anchura total: 7 centímetros

Peso total: 280 gramos

Ángulo de la hoja: 68 grados

Material de la hoja: acero inoxidable

Material del mango: Palo de rosa

Recomendación de Haarko

Haarko es un interesante complemento a los cuchillos de cocina que ya posee. A diferencia de los grandes cuchillos de cocina multiusos, el cuchillo santoku se caracteriza por su peso especialmente ligero, sus dimensiones compactas y su especial precisión. No sustituye a los cuchillos multiusos occidentales o japoneses, pero sin duda puede facilitar la preparación de los alimentos al cocinar. Especialmente para un chef y para los cocineros aficionados que pasan mucho tiempo en la cocina, Haarko es un buen complemento para el surtido de cuchillos ya existente. Si está acostumbrado a los cuchillos de cocina clásicos, tendrá que acostumbrarse a utilizar Haarko con movimientos rápidos hacia abajo. Visite el sitio web del proveedor para ver más opiniones de los clientes.

Información sobre el proveedor del producto

UAB "Ekomlita

Gedimino g. 45-7, Kaunas,Lituania

Página web: https://get-haarko.com

Correo electrónico: support@haarko.com

