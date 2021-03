Las aplicaciones más divertidas para usar a través de tu pantalla led

Las pantallas led son ideales para convertir la sala de estar en un lugar de entretenimiento. Son más que una simple televisión y si se les saca el provecho adecuado pueden llegar a ser la mejor inversión para transformar la sala de la casa en un lugar lleno de diversión.

Las pantallas led, además de usarse para ver televisión y disfrutar series y películas, se pueden usar con ciertas aplicaciones para sacarles más jugo. Checa cuales son 10 de las apps más populares entre los usuarios.

Las 10 apps que llevarán a tu pantalla LED al siguiente nivel

Todas aquellas personas que están dudando cómo transformar la sala de su casa, la mejor forma es comprar pantallas led al mejor precio y sumar mucha diversión a los momentos de ocio. Estas son diez aplicaciones que se pueden disfrutar y aprovechar al máximo en todas las pantallas. Es importante aclarar que, en ocasiones, suele ser necesario contar con un dispositivo que convierta la pantalla led en smart tv.

HopWatch

Esta aplicación está pensada para que todos los fanáticos de Reddit puedan disfrutar de este contenido desde su pantalla. Permite acceder desde Android Tv a r/pics/, /r/videos, /r/aww o /r/youtubehaiku, entre otros. Tiene un sistema de búsqueda para encontrar más fácil el contenido, clasificaciones para poder ir descubriendo nuevas publicaciones y una pantalla principal en donde aparece el contenido más popular del día.

K-Box

Esta se trata de una aplicación de karaoke pensada para todos aquellos que quieran pasar un buen rato. Solamente hay que descargarlo y automáticamente se tiene acceso a más de 12,000 canciones.

TuneIn Radio

TuneIn Radio es para todos esos momentos en los que se quiere disfrutar música de fondo. Permite escuchar online la radio de decenas de emisoras internacionales.

PAC-MAN 265

Una versión modernizada del clásico PAC-MAN de Arcade. En este juego hay que intentar avanzar lo más rápido posible para que la nube de píxeles no alcance a la famosa pelota amarilla. Por supuesto, hay que evitar a los fantasmas que, al igual que en la versión clásica, estarán ahí para molestar.

Crossy Road

Este famoso juego también tiene su versión para Smart TV. Deberás de llevar tu querido animalito lo más lejos posible atravesando numerosas carreteras con mucho tráfico y algún que otro río peligroso.

HBO

El clásico canal de televisión tiene su aplicación para que sus seguidores puedan disfrutar de sus series, películas y programas de televisión desde su smart TV.

Amazon Prime Video

Otra aplicación de streaming que permite acceder a contenido exclusivo de Amazon Prime, como: The Grand Tour, Sneaky Pete y The Man in the High Castle.

Disney+

Dentro de su catálogo de Disney+ se encuentran todas las películas infantiles, series nuevas como The Mandalorian y contenido exclusivo creado por la compañía. Además todos los contenidos de Disney Live Action, Pixar, Marvel, Star Wars y Lucas Film, National Geographic, Fox y Hulu.

Kodi

Kodi es una aplicación que permite hacer casi de todo gracias a sus add-ons. De esta forma es posible instalar Retroplayer, una función para Kodi con la que se pueden instalar diversos emuladores de consolas clásicas (NES, Mega Drive, Super Nintendo, MAME, Dreamcast, etc.).