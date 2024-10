Junta lamenta que no se haya "concretado absolutamente nada" en la Cumbre Hispano-Lusa

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha lamentado el resultado de la 35º Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada este miércoles en Faro.



Para Bautista, la "única conclusión" concretada, y por la cual se alegra el Ejecutivo regional, es la construcción del puente internacional sobre el río Sever entre Cedillo y Nisa, cuestión que ya se conocía.



Respecto al tren de alta velocidad de la Línea Madrid-Lisboa a su paso por Extremadura, y que era el "principal tema de debate" en materia de infraestructuras, ha valorado que "no se ha concretado nada", más allá de que ambos países se comprometen a impulsarla, que es lo mismo que ya se dijo en el año 2003.



Sobre el establecimiento de los caudales diarios de los ríos, ha asegurado que desconoce si va en contra de los intereses de Extremadura en tanto que desconoce el contenido del convenio suscrito este miércoles.



Bautista ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica este mismo miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que le ha asegurado que "este convenio no iría en contra de los intereses de Extremadura".

En este sentido, ha querido "confiar en esa palabra, pero, evidentemente, visto lo visto y según la hoja de ruta del Gobierno de España, la hoja de servicio, tenemos que conocer exactamente el contenido del convenio para dar confianza a esa palabra o no".



Respecto al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIAE), ha señalado que se trata de un proyecto "especialmente relevante" para Extremadura y, en la cumbre, se ha puesto en valor en la cumbre su "peso estratégico", pero se necesita "de una vez por todas el impulso definitivo", porque "Extremadura no puede esperar más".



Para el Ejecutivo extremeño, "en absoluto", se ha cumplido con las expectativas que tenía puestas en esta cumbre, en la que había "muchas esperanzas de abordar temas especialmente trascendentes", muchas de ellas propuestas por la Junta en la comisión preparatoria de esta cumbre que "no se han visto reflejadas" en el encuentro de Faro.



Bautista ha criticado que "no se han adoptado compromisos firmes, compromisos contundentes que impliquen un halo de esperanza a nuestra región", anunciando que el Ejecutivo regional seguirá "trabajando por todos los extremeños" y reivindicando todo aquello a lo que se comprometió desde el principio de la legislatura, "no será por falta de ganas ni por falta de fuerza".