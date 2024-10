PSOE: Guardiola debe hablar con alcaldes de Toledo y Talavera para agilizar alta velocidad

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha trasladado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que si "realmente quiere que se agilice" la alta velocidad en la región debe de hablar con los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, y trabajar para impulsar que esos ayuntamientos "de una vez por todas dejen de poner trabas al tren extremeño".



A preguntas de los periodistas en Badajoz sobre el posible retraso de esta infraestructura ferroviaria más allá de 2030, Gallardo ha sostenido que lo "más importante" respecto al AVE en Extremadura o el tren de alta velocidad es que este Gobierno, "y hay que recordárselo permanentemente al PP", "ha impulsado verdaderamente el que se pueda ejecutar porque ha puesto cada año más de 200 millones de euros, frente a los 80 millones de euros que ponía el señor Rajoy y el Gobierno del Partido Popular".



"Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a la señora Guardiola es que la agilidad está bien y hay que comprometerla por parte de todos", ha remarcado, junto con que "fundamentalmente si realmente quiere que se agilice" la presidenta de la Junta debe de hablar con sus "compañeros", los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, "para que no sigan poniendo impedimentos a la tramitación que se está llevando a cabo, porque no tendremos nunca tren de alta velocidad sin resolver el tramo de Castilla-La Mancha".



Al respecto, ha ahondado en que en esta última comunidad "el mayor escollo está en dos ayuntamientos, el de Talavera de la Reina y el de Toledo".



"Por lo tanto, bien haría la señora Guardiola, en vez de estar todo el día quejándose y reclamando, estar trabajando para impulsar que esos ayuntamientos, de una vez por todas, dejen de poner trabas al tren extremeño", ha concluido Gallardo que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras firmar en calidad de presidente de la diputación pacense un convenio con Fundación CB.



Por otro lado, a preguntas de los medios, Miguel Ángel Gallardo no ha querido hacer declaraciones al ser preguntado por la investigación en torno a David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y trabajador de la institución provincial, en la que dirige y gestiona el programa 'Ópera Joven', así como las funciones de la Oficina de Artes Escénicas.