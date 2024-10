Los partidos podrán pedir hasta 18 de octubre primeras documentaciones en comisión regadío

Ep.



Los grupos parlamentarios podrán plantear hasta el próximo 18 de octubre, a las 14,00 horas, sus primeras solicitudes de documentación para su análisis dentro de la comisión no permanente de investigación sobre la situación del proyecto de regadío de Tierra de Barros abierta en la Asamblea de Extremadura.



De este modo se ha establecido tras la aprobación en la reunión de este viernes de la comisión del plan de trabajo de la misma, que ha salido adelante por unanimidad de los grupos políticos presentes (PP, PSOE y Vox). Cabe apuntar que Unidas por Extremadura no ha estado presente en la reunión.



Tras la finalización de ese primer plazo de solicitudes de documentación, la comisión volverá a reunirse para aprobar las que sean determinadas, y entonces la Junta de Extremadura dispondrá de un mes para responder a esas peticiones que salgan adelante. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios podrán ir estudiando la documentación recibida.



Ya entonces, a partir de ahí se abrirá otro plazo de 14 días para solicitar comparecientes, y una reunión de la comisión aprobará o no las que sean determinadas; y luego ya en función de los comparecientes que se acepten se elaborará el calendario de comparecencias.



En todo caso, según el plan de trabajo aprobado este viernes, el plazo para solicitar documentación se mantendrá "siempre abierto", y además se establecerá en su momento un segundo turno para solicitar "todos" los comparecientes que quieran los grupos parlamentarios, según ha explicado en la reunión de este viernes de la comisión la presidenta de la misma, la 'popular' Pilar Gómez de Tejada.



POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS



A su vez, el diputado del PP Bibiano Serrano ha mostrado el apoyo de su grupo al plan de trabajo elaborado en la comisión, y ha destacado que los plazos establecidos para iniciar las comparecencias "los marcará el reglamento de la Cámara para que la Junta pueda remitir la información y poder tener un tiempo prudencial, amplio, suficiente para poder estudiar esa documentación".



Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha indicado que su formación no comparte los tiempos acordados, aunque ha apuntado el voto a favor de su formación al plan de trabajo de la comisión, con la pretensión de que "a lo largo de toda la comisión se pueden solicitar cuanta documentación y comparecientes consideren los grupos parlamentarios".



Mientras, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha mostrado la conformidad de su formación con el plan de trabajo elaborado, aunque ha defendido que exista "un poco de flexibilidad a la hora de establecer el primer plazo de presentación de documentación".