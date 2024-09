Junta convoca a los grupos el próximo lunes para seguir negociando "con todos" PGEx 2025

Ep.

La Junta de Extremadura ha convocado a los grupos parlamentarios el próximo lunes, 30 de septiembre, para continuar con la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2025, y para las que cuenta "con todos los grupos parlamentarios".



Así lo ha avanzado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha recordado que tras la "primera toma de contacto" entre la consejera de Hacienda y los grupos que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, ahora el próximo lunes "el Gobierno de María Guardiola se va a sentar otra vez con todos los grupos parlamentarios para seguir avanzando en esa negociación presupuestaria".



Sánchez Juliá ha confiado en que "todos los grupos vengan con propuestas, con ideas, que solucionen los problemas de los extremeños y que mejoren las cuentas que quiere elaborar el Gobierno de María Guardiola", ha señalado el portavoz del PP, quien ha instado a los partidos a poner "menos líneas rojas y más líneas verdes, blancas y negras para mirar por el futuro de Extremadura y por el bien de todos los extremeños".



En ese sentido, el portavoz del PP ha replicado a Vox asegurando que "cuando aquí se habla de negociaciones ocultas" y de "socios", a su juicio se "está faltando la verdad, porque el Gobierno de María Guardiola se ha sentado con luz y taquígrafos con todos los grupos parlamentarios", ha dicho.



"Todos los grupos tenemos la misma información y el próximo lunes los grupos parlamentarios nos volveremos a sentar para seguir avanzando", por lo que Sánchez Juliá ha resaltado que "quien tenga propuestas, que las ponga encima de la mesa y que sea capaz de mejorar las cuentas" de Extremadura para 2025, para "el interés general de todos los extremeños", ha concluido.



EL PSOE PRESENTA UNA PROPUESTA ALTERNATIVA



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha avanzado que, en el marco de esta negociación, el PSOE ha hecho llegar a la Consejería de Hacienda "una propuesta alternativa de presupuestos", tras lo que han "sido citados para debartirla el próximo lunes".



En esta propuesta, que este pasado lunes presentó el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este pasado pretende "defender las clases medias, defender la justicia social, y la igualdad", y para ello, en materia de impuestos proponen "la bonificación del 100 por ciento de las tasas de los comedores escolares y las aulas matinales y del 50 por ciento en las tasas de las ITV", ha recordado Piedad Álvarez.



Se trata de "bonificaciones que afectan a la mayoría de los extremeños", tras lo que la portavoz socialista ha criticado que "lo que propone el PP es esa bonificación a las grandes fortunas, a esos 1.200 extremeños que tienen más de dos millones de euros en patrimonio".



Por eso, el PSOE ha pedido a la Junta de Extremadura que "cesen en esas bonificaciones y se vuelvan a recuperar esos impuestos que se les perdonan a los ricos", y propone además que para los grandes patrimonios se aumente el IRPF en medio punto, y que se garantice que "ninguna familia en Extremadura dedique más del 30 por ciento de sus ingresos a gastos hipotecarios, a alquileres y a mínimos vitales básicos", entre otras medidas.



VOX ALUDE A UN "PACTO OCULTO"



En ese sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha preguntado a Guardiola, y así lo hará en el pleno de este jueves en la Asamblea, "con quién pretende pactar los presupuestos del año 2025", tras lo que ha señalado que Vox "sigue tendiendo la mano al PP para negociar los próximos presupuestos del 2025".



Para ello, la "única premisa" es que el PP no lo haga con el PSOE, de tal forma que el PP "tiene que elegir, en este caso, si quiere pactar con el partido con el que se dio paso al cambio en Extremadura o, sin embargo, si quiere pactar con el partido que ha llevado a Extremadura, tras 36 años de Gobierno, a la cola de las regiones de España".



Fernández Calle ha reiterado que el PP " debe elegir si quieren pactar con un partido honesto, como es Vox, o quieren pactar con el PSOE, el partido que es socio de un terrorista como Otegi, y de unos golpistas como son Puigdemont y Junqueras, tiene que elegir si pactar con Vox o pactar con el PSOE", ha apuntado.



"Nosotros, honestamente, creemos que ya ha elegido, y creemos que el PP está negociando con el PSOE", pero mantienen esas negociaciones "en silencio y bajo un pacto oculto que, de momento, no se atreven a sacarlo al público", ha señalado el portavoz parlamentario de Vox.



Por todo ello, ha apuntado que "si no hay un pacto ya, está en ciernes", por lo que ha señalado que desde Vox "lo único que pedimos es que, de una vez por todas, le digan a la sociedad extremeña si están negociando o no lo están haciendo y que no engañen más a los extremeños", ha concluido.