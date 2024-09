Gallardo: Los acuerdos sobre los PGEx "se consiguen si hay exigencias y renuncias"

Ep

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en la negociación de los presupuestos de Extremadura para 2025, "los acuerdos se consiguen si hay exigencias y renuncia, y si la señora Guardiola está dispuesta a renunciar a la amnistía fiscal a 1.200 extremeños, estamos en disposición de pactar".



Gallardo ha indicado que el PSOE está dispuesto a pactar si en el Gobierno regional "están en disposición de poner en marcha el mayor proyecto agroindustrial de Extremadura" pero, ha advertido que el PSOE "nunca va a pactar para privilegiar a los de siempre con la derecha".



De esta forma, se ha pronunciado Fernández Vara en un acto público celebrado este sábado en la localidad cacereña de Miajadas, en el que también han intervenido los expresidentes extremeño Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.



Gallardo ha destacado la necesidad de trabajar para "conformar el cambio político" en Extremadura, ya que según ha recordado, ya ha pasado un año con el gobierno del PP, y ha entendido que "hay gente que está pesimista, no sobra ningún pesimista, pero que se pongan en la fila de adelante los optimistas".



El dirigente socialista extremeño ha señalado que "esto es difícil pero lo vamos a lograr", para lo cual es necesario estar "ilusionados con lo que podemos llegar a hacer. Y lo vamos a hacer".



Junto a ello, ha reiterado que el gobierno del PP lleva un año gobernando, tras el que "no solamente lo que estaba bien hoy está peor, sino que aquello que dijeron que iban a mejorar, no lo han hecho", algo que "se empieza a percibir en la sanidad pública" y también "en proyectos que eran importantes para esta tierra y que de pronto pasaron de defenderlo de boquilla a tumbarlo".



Así, se ha referido al proyecto de regadío en Tierra de Barros, sobre el que ha dicho que "si hubiera sido un consejero socialista, el que hubiera anulado un proyecto, el mayor del siglo XXI desde el punto de vista agroalimentario", y lo tumbó porque sus tierras ya tenían agua de un pozo ilegal, "probablemente estaríamos hablando hasta ahora de ex-consejero de agricultura", ha asegurado.



Por eso, ha señalado que, durante este año, el gobierno de María Guardiola ha puesto "la política al servicio del interés propio, del interés personal y no del interés de los ciudadanos", lo que ha provocado que Extremadura "pasado de ser una tierra con ilusión, con esperanza, que tenía proyectos" a "una política inestable".



Gallardo ha señalado que el PP "tenían muchas ganas de gobernar y se unieron a Vox, los han dejado en minoría", de tal forma que el año pasado "no nos llamaron para negociar los presupuestos, este año sí", tras lo que ha asegurado que el PSOE "nunca" se va "a negar a hablar de Extremadura y para Extremadura", reiterando que "nosotros sí queremos a esta tierra, queremos a los extremeños y las extremeñas, y el bienestar de Extremadura".



Por eso, el dirigente socialista extremeño ha aseverado que queda "mucho por hacer, mucho por construir, pero lo tenemos que hacer entre todos", tras lo que ha reafirmado que fueron los gobiernos socialistas los que han posibilitado es "gran transformación" de Extremadura, para ser "un lugar donde la autoestima, donde los sueños se pueden hacer realidad si uno los conquista, si uno los busca, si uno persevera".