Higuero acatará "con total lealtad" la decisión de Abascal sobre los gobiernos regionales

Ep/Rd

El consejero ha subrayado que acatará "con total lealtad" la decisión que el presidente nacional de su partido, Santiago Abascal, tome sobre la ruptura o no de los acuerdos de su formación con el PP en regiones como la extremeña.

Sobre su continuidad o no como consejero en el Gobierno extremeño, tras la reunión del Comité Ejecutivo nacional de Vox, ha indicado que "yo estoy a lo que diga mi presidente (Santiago Abascal) y lo acataré con total lealtad".



Higuero ha reconocido que le "apenaría" tener que dejar su puesto de consejero en la Junta de Extremadura, aunque ha incidido en que él va a "seguir trabajando hasta el último minuto que esté en el cargo" y hasta que le digan (en alusión a la dirección nacional de Vox) que tiene que "seguir trabajando".



Además, ha recalcado que "si tuviera que dejarla (la consejería en la Junta) pues me apenaría, pero seguiré trabajando por y para Extremadura hasta el último minuto que esté en el cargo", recalcando que él está "a lo que diga" el líder nacional de Vox; "yo estoy a lo que diga mi presidente y lo acataré con total lealtad".



Según Higuero, "estoy a lo que me remita mi presidente, yo estoy a lo que me digan desde Madrid, y yo voy a seguir trabajando hasta que me digan que tengo que seguir trabajando. Yo no voy a dejar de trabajar, mi obligación es trabajar por y para todos los extremeños hasta que me digan que no puedo estar en el puesto".