Vox apoya gigafactoría, pero no asiste a la primera piedra por no hacerse foto con Sánchez

El partido político Vox apoya el proyecto de gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, aunque ha rehusado participar en el acto de primera piedra de la misma celebrado este lunes en dicha localidad cacereña porque no puede permitir hacerse una "fotografía" ni "compartir ceremonia" con el socialista Pedro Sánchez -presente en la cita-, que está siendo "lesivo" para Extremadura.

"En Vox nos alegramos y nos congratulamos naturalmente de la puesta de la primera piedra de la factoría de baterías de litio que hoy se ha llevado a cabo en Expacio Navalmoral, y por supuesto de la creación de puestos de trabajo que ello va a conllevar", ha incidido el miembro de Vox Extremadura Ángel Pelayo Gordillo Moreno, quien no obstante ha criticado lo "lesivo" que Pedro Sánchez está siendo para Extremadura.

"Pero consideramos que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo muy lesivo para Extremadura. Seguimos sin infraestructuras adecuadas, seguimos sin tren, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a cerrar la Central Nuclear de Almaraz, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a entregar a Cataluña recursos que son de los extremeños, rompiendo la solidaridad interterritorial, y nosotros no podemos hacernos una fotografía ni compartir una ceremonia con el señor Sánchez", ha apuntado el también senador.

De ahí que, según añade, Vox no haya estado presente este lunes, 8 de julio, en la ceremonia de la primera piedra de la factoría de baterías de litio en Navalmoral. "Pero naturalmente, cualquier proyecto que traiga bienestar, trabajo y progreso a Extremadura no solamente será apoyado por el gobierno de coalición Vox-PP, sino que nos alegramos de él como no puede ser de otra manera", ha recalcado Gordillo.