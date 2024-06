PP destaca un triunfo que incluye los 14 municipios más poblados de Extremadura

Ep.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha remarcado que los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de este pasado domingo, 9 de junio, vienen a "consolidar" el cambio de ciclo político en la región iniciado hace un año con la formación del gobierno de la Junta presidido por María Guardiola.



Los 'populares' han cosechado su primera victoria en la región en una elecciones europeas, que incluye, tal y como ha destacado Bautista, que el PP sea la fuerza más votada en los 14 municipios con más población de la comunidad autónoma.



"Se consolida el cambio que hace un año se produjo en nuestra comunidad autónoma y que llevó a María Guardiola y al Partido Popular extremeño a la presidencia de la Junta de Extremadura", ha remarcado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa este lunes en el que ha reiterado que los resultados también reafirman "un cambio de política" y un "cambio en el rumbo" de la comunidad autónoma.



Bautista ha abundado que el PP extremeño ofrece "puentes" y la "unión", así como "caminar de la mano de todos los extremeños" en un "proceso de escucha permanente y consensuar las políticas dialogando", frente al modelo de la "división", que es el de la "confrontación, los muros y los bloques".



Asimismo, respecto a los datos, ha resaltado que Extremadura es la segunda comunidad gobernada por el PP que más crece en número de votos, un 41,44%, que se traduce, con respecto a las elecciones europeas de 2014, ya que las del 2019 concurrían las municipales y las autonómicas y por tanto "no son comparables", en que el PP ha superado en 31.500 votos sus resultados, y asimismo 20.000 votos más que la fuerza ganadora de aquellas elecciones, el PSOE.



Unos resultado con los que "gana la moderación", ha dicho Bautista, quien ha abundado en que el PP es el partido que "más se parece a los extremeños" gracias a una líder, María Guardiola, que en apenas unas semanas cumplirá dos años al frente del Partido Popular de Extremadura en los que ha conseguido el Gobierno de la Junta de Extremadura y un triunfo "histórico" al ganar las elecciones europeas por primera vez en Extremadura.



Un respaldo al proyecto del PP que se ha producido por igual en municipios gobernados por diferentes partidos, y en concreto en los más grandes: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Miajadas, Villafranca de los Barros, Zafra, Coria, Trujillo, Almendralejo, Montijo y también en Villanueva de la Serena, ha señalado Bautista, quien ha reservado para el final a la localidad en la que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha sido alcalde de 2003 a 2024, antes de abandonar el cargo para liderar el partido.



"El cambio de ciclo también está llegando a Villanueva de la Serena, una ciudad que ha apostado por los puentes y por el diálogo", ha aseverado Bautista, quien ha mostrado su agradecimiento al partido, a los interventores, apoderados, cargos públicos, alcaldes, portavoces, militantes, simpatizantes y afiliados del partido.



Una formación política que apuesta por la unidad, ha insistido, y que trata de abrirse para "hacerlo mucho más grande" para que "quepa mucha más gente y todos aquellos que consideren que no se encuentran cómodos en otras opciones políticas", y que tienen en el PP "un proyecto que traspasa ideologías, que traspasa organizaciones y es un proyecto que devuelve a Extremadura lo que merece".



A preguntas sobre la irrupción de Se acabó la fiesta, que lidera Alvise Pérez, ha rechazado ofrecer valoraciones de los resultados de otros partidos, si bien ha subrayado que no les ha afectado la aparición de otras formaciones ni tampoco los bajos datos de participación, puesto que ha incrementado los apoyos recibidos.



"Los extremeños son gente calmada, son gente moderada, son gente racional, son gente transversal, que quieren las ideologías a un lado y que quieren los enfrentamientos a un lado", ha señalado Bautista, quien ha añadido que, como refrendan las urnas, "el camino de María Guardiola al frente del Partido Popular de Extremadura es el camino correcto".



RELEVO DE NEVADO EN LA MESA DE LA ASAMBLEA



Con respecto a la persona que sustituirá a Elena Nevado, candidata del PP en las elecciones europeas, en la Mesa de la Asamblea de Extremadura, donde ocupa el puesto de secretaria primera del parlamento regional, ha señalado que aún no se ha decidido pero ha asegurado que será un diputado o diputada del PP.



En este sentido, cuestionado por el acuerdo de gobierno con Vox y si la marcha de Elena Nevado podría servir para facilitar la entrada de esta formación en el órgano de gobierno de la Cámara legislativa, ha señalado que esta circunstancia no viene contemplada en el pacto y, por tanto, es un puesto que le corresponde al Partido Popular.