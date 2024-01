En 2023, Extremadura alcanzó una tasa de 59 donantes por millón de habitantes

De hecho, tal y como ha manifestado, "siete de cada diez euros de nuestro presupuesto van a servicios sociales, a sanidad, y a educación y no compartimos que sea el momento que se manifiesten, pero respetamos su decisión", ha sentenciado.

La Comunidad Autónoma de Extremadura alcanzó en 2023 una tasa de 59 donantes por millón de habitantes, diez puntos superior a la media nacional, con un total de 65 trasplantes renales y 25 hepáticos.

Así lo ha revelado este viernes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante la rueda de prensa celebrada en Mérida en la que ha hecho el balance anual del programa de donación y trasplantes de Extremadura, acompañada por la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez, y por el coordinador regional de Trasplantes, Luis López.

En concreto, ante los medios de comunicación, la titular extremeña de Salud ha destacado las cifras de donaciones y trasplantes realizados en la región el pasado año, subrayando que "estos buenos datos son posibles gracias al trabajo de muchísimas personas que entregan su tiempo y dedicación para que el Modelo Español de Donación y Trasplante sea todo un éxito", así como a la generosidad de los donantes y sus familiares.

Así pues, durante el año 2023 un total de 62 personas dieron uno de sus órganos en Extremadura tras fallecer, una cifra muy similar a la de 2022. Además, en la región, 57 personas recibieron órganos procedentes de otras comunidades y 21 de otras regiones recibieron órganos de donantes extremeños.

Por centros hospitalarios, las donaciones en el Complejo Hospitalario de Badajoz han procedido de 28 personas fallecidas y de una viva; en el Hospital San Pedro de Alcántara, de 32 donantes fallecidos; y en el Hospital de Mérida de dos personas fallecidas.

Además, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha hecho especial hincapié en la donación de médula ósea ya que "es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre". En Extremadura se han realizado 42 autotrasplantes de médula ósea en 2023, una cifra que ha ascendido con respecto al año anterior, que fue de 37.

Igualmente, durante 2023 también se llevaron a cabo un total de 65 trasplantes renales y 25 hepáticos. En cuanto a la donación y trasplantes de tejidos, se realizaron 112 corneas extraídas, 93 córneas implantadas y 2 donación de tejido óseo, según informa la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha insistido que estos datos son posibles gracias al trabajo de un gran equipo humano que han situado a España a la cabeza mundial en número de donantes. "Los trasplantes mejoran y salvan la vida de muchas personas, pero no hay trasplantes si no hay donantes", ha subrayado.

Por ello, la titular extremeña de Salud ha querido agradecer a todos los donantes y a sus familiares "porque sin ellos nada de esto sería posible. Su generosidad en el momento más difícil y su capacidad para pensar en otros hacen que miles de personas puedan vivir con esperanza", ha apostillado.

"EXTREMADURA BRILLA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

Por su parte, la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, ha señalado que en el ámbito de las donaciones "Extremadura brilla en el territorio nacional", ya que con una tasa de 59 donantes por millón de habitantes supera en diez puntos la media nacional, fruto del "gran trabajo que se ha realizado de manera incesante en los últimos años".

También ha valorado especialmente la tasa de trasplante renal y hepático, así como el programa de trasplante renal de donante vivo, al tiempo que ha destacado además la contribución de Extremadura al sistema nacional en la formación de profesionales.

A este respecto, la directora general de ONT ha recordado la labor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' que este año imparte la quinta edición de Curso práctico de Donación en Asistolia, "que se ha convertido una referencia a nivel nacional".

Además, ha resaltado el Curso sobre Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 'Julia del Viejo', dirigido a coordinadores de trasplantes y sanitarios que se forman en la actividad de donación, subvencionado por la ONT, que se imparte a profesionales de Extremadura y de toda España.

En esta línea, el coordinador regional de Trasplantes, Luis López, ha valorado la generosidad de los donantes y sus familias en el momento más difícil de sus vidas. Además, ha destacado el equipo que coordina y ha señalado que "la sociedad extremeña debe sentirse orgullosa de que un grupo de profesionales permita que cualquier persona que necesita un trasplante pueda obtener con las mismas oportunidades que cualquier otro español".

Ha concluido señalando que el sistema de donación y trasplante de Extremadura es un "sistema sólido que ha logrado resistir a la pandemia, y que se ha conseguido recuperarse con niveles previos a la pandemia, y por encima de la media nacional".



LISTAS DE ESPERA



Por otro lado, en relación a las listas de espera, 67 pacientes esperan en Extremadura un trasplante renal, 37 pacientes un trasplante de córnea y nueve un trasplante hepático.



A preguntas de los medios por los tiempos de los pacientes en lista de espera, el coordinador de trasplantes de Extremadura ha señalado que, aproximadamente el tiempo de espera para un trasplante hepático en Extremadura se sitúa en torno a los dos meses y el trasplante renal por encima del año.



Estos tiempos son similares a la media nacional, ya que, como ha informado la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez, la media para el trasplante renal es de aproximadamente un año, cuando en Alemania, ha puesto de ejemplo, se espera 7 años para un trasplante renal.



Asimismo, en el caso de hígado, de corazón y de pulmón, los tiempos se encuentran en todos los casos por debajo de los 3 meses, aunque ha señalado que las urgencias "normalmente se resuelven en cuestión de 24-48 horas".



"Esto no significa que no haya pacientes que son muy difíciles de trasplantar por sus características antropométricas, por sus características inmunológicas, pero las medias la verdad es que son extraordinarias y han ido reduciéndose a lo largo de los años", ha aseverado.



EXPRESIÓN ANTICIPADA DE VOLUNTADES



También, y a preguntas de los medios, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha realizado un llamamiento a las personas que hayan tomado la decisión de ser donante de órganos, ya que pueden expresarlo en el documento de expresión anticipada de voluntades que pone a disposición el Servicio Extremeño de Salud.



La consejera ha reconocido que el registro anticipado de voluntades "va en ascenso" pero ha incidido en que se debe promover su mayor uso, teniendo en cuenta que se puede actualizar.



RETOS DE FUTURO PARA LA DONACIÓN



Por otro lado, y a preguntas sobre los retos de futuro que tiene la donación en Extremadura, el coordinador de trasplantes de Extremadura, Luis López, ha indicado que, en corto plazo, el primero es reactivar el programa de trasplante de renal de donante vivo, con la expectativa de realizar "a partir de este año o el año que viene" 6-7 trasplantes de donantes vivo anuales.



También se quiere acercar el proceso de donación a todos los hospitales extremeños, ya que no todos los hospitales son "extractores" de órganos, además de continuar con el proceso de formación de los profesionales sanitarios y retomar la donación de tejidos, que es el "hermano pobre de la donación".