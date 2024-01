Guardiola cree que Elysium City es "una muestra más de cómo gobernaba" el Gobierno de Vara

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado lo sucedido con Elysiym City y ha criticado que se trata de "una muestra más de cómo gobernaba el anterior Ejecutivo regional, que lo único que buscaba eran grandes titulares y grandes proyectos que al final eran castillos en el aire".



"Yo creo que esto es muy perjudicial para nuestra región porque la inseguridad jurídica a la que exponemos a nuestras empresas, no es de recibo", ha argumentado la jefa del Ejecutivo regional, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) de la ciudad inteligente Elysium City en Castilblanco (Badajoz) por no ser "conforme a Derecho".



Guardiola ha avanzado que la Junta de Extremadura no recurrirá la sentencia porque "es muy clara" y lo que hará es analizar "muy bien" cuáles son los siguientes pasos a seguir, y ha recalcado que los avances que se hagan en este proyecto "se harán con el rigor jurídico que precisan las empresas de Extremadura y las que queremos que vengan".



Ante la sentencia del Alto Tribunal extremeño que fundamenta que el proyecto está "incompleto" y que para su aprobación es necesario hacer estudios y evaluaciones ambientales, Guardila ha indicado que lo que hizo el Gobierno regional anterior es "cumplir el trámite de dar un gran anuncio, pero que no tenía el soporte jurídico necesario", al tiempo que ha señalado que la Junta de Extremadura no está en contacto con la empresa promotora de Elysium City.



"Estamos estudiando los pasos a seguir, como digo, para ver qué tiene que hacer este Gobierno. Vamos a analizar si tendremos que realizar otro decreto o ver cuál es la madurez real de ese proyecto", ha anunciado este lunes la presidenta extremeña en Cáceres donde ha visitado la residencia de mayores Cervantes, donde se ubicará uno de los dos primeros centros nacionales especializados en enfermos de ELA.



OTROS PROYECTOS SIGUEN SU CURSO



En declaraciones a los medios, ha señalado que otros proyectos que están en marcha en la región como la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo, la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, el complejo budista de Cáceres o el aeródromo "siguen su curso".



"Nosotros estamos avanzando con toda la rapidez", ha recalcado Guardiola que ha insistido en que se hace con "la seguridad jurídica que precisan en todos ellos". "Lo que deseamos es que sean una realidad cuanto antes, que generen riqueza y que generen empleo en esta región", ha subrayado.



Así, ha recordado que la gigafactoría recibirá dinero del Perte del vehículo eléctrico y "ahora lo que tenemos que hacer es que se inicie en sus trámites". "El gobierno pone alfombra roja a todas las empresas que vengan aquí a crear puestos de trabajo y a crear riquezas siempre", ha concluido.