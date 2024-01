El TSJEx anula el decreto que aprobaba las obras del Elysium City en Castilblanco

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado este sábado el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) de la ciudad inteligente Elysium City en Castilblanco por no ser "conforme a Derecho".



Así, en su fundamentación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx ha señalado que el Poitegio está "incompleto" y que para su aprobación es necesario que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales como son el caso de los proyectos del ciclo integrado de agua, gestión y tratamiento de residuos o energía.



A este respecto, la Sala ha incidido que la obligatoriedad de presentar estos estudios y proyectos previos a la aprobación está recogida en el artículo 9 de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de ocio (Legio).



No obstante, esta sentencia no es firme y, por ende, contra la misma cabe aún el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.