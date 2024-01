Unidas por Extremadura "satisfecha" con la sentencia que "pone freno" a Elysium City

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha manifestado la satisfacción de su formación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que "pone freno" al "delirante" proyecto del Elysium City en Castilblanco.

En este sentido, la portavoz ha asegurado que se sabía que este proyecto que "se ha ido desinflando hasta una urbanización de lujo" no cumplía con los "mínimos requisitos legales" que deben tener empresas de este tipo.

Así, De Miguel ha llamado a dejar de "asfixiar" a los autónomos, pequeñas y medianas empresas de la región, así como ha pedido que no se le ponga la "alfombra roja" a los empresarios que pretenden "llevarse los fondos públicos".

La portavoz ha señalado que aún no se sabe si el Partido Popular recurrirá estas sentencias "hasta el infinito", al igual que el Partido Socialista "aún sabiendo que no llevaban la razón" o si acatarán el dictamen y pondrán freno a "proyectos que no tienen ningún tipo de sentido".