Extremadura acata la orden sobre las mascarillas por "lealtad institucional"

Ep.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha asegurado que la comunidad acata la orden sobre la obligatoriedad de usar mascarillas en centros sanitarios por "imperativo legal" y "lealtad institucional" y ha criticado la ausencia de informes técnicos por parte del Ministerio de Sanidad para adoptar tal decisión.



García Espada ha incidido en que el asunto de las mascarillas fue el "tema central" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado lunes, día 8, una jornada en la que, como ha criticado, el Ejecutivo nacional fue "incapaz" de llegar a un consenso con las comunidades autónomas.



"Eso sí, fue capaz de conseguir, mi enhorabuena desde aquí por haber conseguido una cosa difícil en estos momentos, poner de acuerdo a todos, incluidos sus consejeros del Partido Socialista, en un rechazo frontal a la obligatoriedad de mascarilla en igualdad de condiciones", ha dicho.



De esta forma, y según ha explicado, este rechazo se produjo porque la ministra de Sanidad, Mónica García, "incumple el reglamento del funcionamiento" del CISNS e impone su criterio de "forma unilateral, rompiendo la cuestión y criterio técnico del mismo".



"Ni un solo informe técnico que avale su decisión. ¿Se trata entonces de una decisión técnica o política? Valórenlo ustedes", se ha preguntado la consejera extremeña.



Sara García Espada ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición del PSOE en el pleno de este jueves para informar sobre el desarrollo y las conclusiones del CISNS celebrado el pasado 21 de diciembre, aunque también ha informado sobre la última reunión del 8 de enero.



COMITÉ TÉCNICO "DESCONOCIDO"



García Espada ha criticado que el comité técnico del Ministerio de Sanidad es "desconocido" mientras que el de Extremadura es "perfectamente identificable", a cuyos miembros la Junta ha escuchado antes de tomar una decisión y antes de acatar la orden ministerial sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas.



"La acatamos por imperativo legal, la acatamos por la lealtad institucional que el ministerio no ha tenido con este gobierno y la acatamos porque los extremeños merecen certezas", ha incidido.



En su opinión, dicha orden ministerial es una "cortina de humo para diluir los decretazos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, momento en el que ha pedido a los diputados de la oposición ser "muy responsables" con los mensajes que lanzan sobre el uso de las mascarillas.



"El propio ministerio tiene competencias en Ceuta y Melilla y les informo que allí donde no tienen transferidas las competencias, allí donde las tienen y donde deben actuar, no han impuesto ni recomendado absolutamente nada de forma preventiva y por ello allí nuestros compañeros los médicos llevan meses en huelga", ha asegurado.



Por ello, la consejera extremeña ha insistido en que las decisiones y medidas que ponga en marcha la comunidad "se basan y se basarán siempre en criterios técnicos". "Escuchando a nuestros técnicos y mirando por el bien común, con datos sobre la mesa, lejos de ideologías políticas y lejos de más confrontaciones", ha dicho.



Así, y ante el "despropósito" del Ministerio de Sanidad, ha recalcado que la Junta ha puesto "soluciones sobre la mesa" y llama a la vacunación, con una "campaña excepcional" puesta en marcha desde este jueves para conseguir llegar al mayor número de extremeños posible, con el fin de prevenir, tanto las infecciones como la gravedad de las mismas, y con el fin de velar por la salud de todos los extremeños.



REUNIONES DEL CISNS



Respecto a la reunión del CISNS del 21 de diciembre sobre la que se interesaba el Grupo Parlamentario Socialista, la consejera ha detallado que acudió a la misma manera telemática y ha criticado el "bulo" difundido sobre su ausencia, ha dicho, desde hace varias semanas.



Así, entre otros asuntos abordados en dicho encuentro, ha informado de la aprobación de un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual elaborado por diferentes profesionales de las comunidades autónomas y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno Central contra la Violencia de Género.



En su turno de palabra en la reunión del CISNS, la consejera extremeña indicó que la región cuenta ya con un protocolo propio frente a este tipo de violencia que se viene aplicando desde diciembre de 2021, y que se seguirá haciendo amoldándolo al protocolo común mencionado.



También se aprobó el proyecto del real decreto por el que se establece el título de médico especialista en urgencias y emergencias y se actualizan diversos aspectos en la formación del título especialista en medicina familiar y comunitaria.



Ante ello, la consejera ha expuesto que Extremadura apoya la creación de esta nueva especialidad pero sin que suponga "en ningún caso" una "merma" en el número de residentes de medicina familiar, además manifestó la necesidad de cubrir un espacio sin atender hasta ahora, como es el representado por aquellos profesionales que desarrollan su actividad en los centros de coordinación del 112 y en las unidades medicalizadas de emergencia.



El pleno, entre otros asuntos, también conoció un informe sobre la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia Covid-19, que recoge lo que se hizo de manera positiva y negativa, necesidades y asuntos pendientes de resolver.



Finalmente, García ha pedido a la oposición que haga de su comparecencia "algo útil" para los extremeños y que le transmita ideas y aportaciones de cara a abandonar su "oposición destructiva".



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno del PSOE, la diputada María de la Cruz Buendía ha asegurado que la Junta tendrá sus propuestas cuando conteste a las preguntas planteadas, además de lamentar que García Espada no ha detallado la posición de la Junta sobre los temas tratados.



También ha defendido que el CISNS ha dado "pasos firmes" hacia un sistema de salud "más robusto" y centrado en las necesidades de la ciudadanía, por lo que entiende que sus sesiones "no pueden ni deben ser utilizadas para la confrontación política".



Por parte de Vox, el diputado Juan José García García ha considerado que la petición de comparecencia registrada por el PSOE buscaba "otra intención" que recibir información sobre el contenido de una reunión del CISNS y se ha centrado en el informe sobre las actuaciones durante la pandemia.



Sobre el mismo, García ha dicho que "reconoce" que España no estaba preparada, que hubo "fallos de coordinación en múltiples áreas" y propone la potenciación de la Atención Primaria o el desarrollo de los sistemas de información y la potenciación de recursos para "cuando llegue la próxima pandemia, que llegará". "Esto porque quien paga manda y ha sido el informe un poco suave", ha dicho.



El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha afeado que en los CISNS los consejeros se agrupan "por filiaciones políticas" que determinan las posiciones que mantienen, algo que se ha podido ver, ha dicho, en la última reunión y que no ha sido "muy edificante" respecto al tema de las mascarillas.



Finalmente, González Frutos ha detallado la agenda de prioridades que, en su opinión, debería abordar el CISNS, como el problema de la financiación, la situación de la Atención Primaria, las listas de espera, la privatización "en aumento" o el gasto farmacéutico "disparado".



Asimismo, el diputado del PP José María Saponi ha lamentado que el CISNS esté "muy politizado", al tiempo que ha recordado que los 'populares' abogan por abrir la participación a otros sectores.



También ha invitado a considerar la comparecencia de la consejera como un testimonio del "compromiso de la transparencia" de la Junta y a quedarse con lo que beneficiará a los extremeños de los acuerdos alcanzados. "Todo lo demás, señorías, son debates vacíos de contenido", ha dicho.