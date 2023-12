Unidas presentará enmienda de totalidad a los PGEx para 2024 por mantener el gasto social

Ep.



El Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea registrará una enmienda de totalidad a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 por no estar "nada de acuerdo" con que en los mismos se mantenga --ha dicho-- el gasto social, así como tampoco con las rebajas fiscales que plantea la Junta y que implican "una reducción importante de los ingresos".



De este modo lo ha anunciado el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha argumentado la decisión con que "básicamente el porcentaje que se está produciendo en los presupuestos de aumento en realidad tiene mucho que ver con la inflación por un lado".



"Nosotros no estamos de acuerdo con los Presupuestos Generales que ha presentado la Junta de Extremadura y vamos a presentar una enmienda a la totalidad", ha señalado a preguntas de los medios en rueda de prensa este viernes en la Asamblea para presentar una iniciativa sobre condonación de deuda.



Además, ha subrayado que en su grupo no están "nada de acuerdo" con las rebajas fiscales que se han planteado por parte del Ejecutivo regional y que "implican una reducción de los ingresos importantes de la Junta".



De igual modo, Macías ha apuntado que Unidas por Extremadura no contempla en las cuentas un auténtico, ha dicho, incremento en gasto social "más allá de lo que es la inversión en construcción, en obras". "Prácticamente en todos los demás apartados se mantiene el mismo gasto que había antes", ha añadido.