Vox muestra "satisfacción" por los PGEx 2024 que "van a desbloquear Extremadura"

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha transmitido la "satisfacción" de su grupo por los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 presentados por la Junta, en los que su formación participa por primera vez como miembro del Gobierno autonómico y además lo hace "de manera decisiva", y que a su juicio "van a desbloquear Extremadura".



No obstante, ha reconocido que en las cuentas presentadas "hay algunas cosas que no se han incluido" de las demandadas por Vox, y que según ha indicado "se incluirán más adelante o se discutirán más adelante", sin confirmar si su partido va a presentar o no enmiendas parciales a los PGEx 2024.



En todo caso, se trata, según ha destacado en rueda de prensa este jueves en la Asamblea, en Mérida, de unos presupuestos que "llevan un marcado acento Vox", en los que "están recogidos muchos de los puntos" de su programa electoral, y también "muchos de los puntos" del acuerdo de gobierno entre Vox y PP para la gobernabilidad en Extremadura.



"Ha habido una negociación... Nosotros estamos muy contentos por todo lo que se ha incluido pero evidentemente no ha sido todo. Es una negociación entre dos partidos totalmente diferentes (PP y Vox) que en muchas cosas coincidimos, no sólo en los 60 puntos del acuerdo de gobierno, sino en otros muchos, pero evidentemente hay en algunos que no... Hay algunas cosas que no se han incluido (en los PGEx 2024) y se incluirán más adelante o se discutirán más adelante", ha afirmado al respecto.



Así, tras reconocer que la elaboración de las cuentas ha tenido detrás un "duro trabajo", ha defendido que las mismas "van a mejorar la vida de los extremeños" y "van a empezar a cumplir de manera efectiva" el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.



Al respecto, Fernández Calle ha incidido en que los PGEx "son el primer paso, sólo el primer paso pero un paso decisivo y muy importante para ese cambio que anhelan la mayoría de los extremeños y que en el mes de mayo dio pie a que se cambiase el Gobierno de la Junta de Extremadura".



Durante su comparecencia ante los medios, ha reconocido igualmente que "no ha sido fácil en absoluto hacer estos presupuestos" conforme a lo que Vox tenía previsto y quería "porque la herencia que ha dejado el PSOE tras 36 años prácticamente de gobierno ha sido "realmente desastrosa", pero ha destacado que al final han podido ser presentados y ha remarcado que las cuentas "van a desbloquear Extremadura".



"Queremos que esta región sea un lugar atractivo para las familias, para las personas que no tengan que irse a buscar la vida fuera, y también que sea una tierra atractiva para las empresas y para las personas que realmente generan riqueza", ha defendido el portavoz parlamentario de Vox.



GASTOS SUPERFLUOS



Además, ha resaltado que Vox en los PGEx 2024 ha conseguido "empezar a eliminar el muchísimo gasto superfluo que hay", y ha reconocido que en su partido están "especialmente satisfechos" por estos "primeros pasos" que se están dando en dicho sentido, en cuestiones como la reducción de subvenciones a sindicatos y patronal, y en la cooperación exterior.



"Son dos ejemplos prácticos que además se han llevado al acuerdo y que ahondaremos y abundaremos en ellos en los tres años y pico que quedan de legislatura", ha añadido.



En concreto, ha destacado que en los PGEx 2024 "se reducen significativamente" aproximadamente en un 10 por ciento las subvenciones a los sindicatos de clases, para reinvertir ese dinero en políticas que "realmente los extremeños necesitan", motivo por el cual ha asegurado que en los próximos ejercicios abundarán y ahondarán "mucho" en esta línea.



De igual manera, ha incidido en que su partido va a ser "muy minucioso" en la justificación de las subvenciones que se concederán a los sindicatos.



Otro apartado de los PGEx 2024 resaltado por Vox es la "reducción drástica" de la cooperación al exterior. "Nosotros no entendemos cómo podemos estar endeudándonos para llevar unos recursos fuera cuando realmente los extremeños necesitan estos recursos, unos extremeños que en muchos casos están cerca de la exclusión y con unos niveles de renta realmente paupérrimos que no les permiten en muchas ocasiones vivir con dignidad", ha señalado Fernández Calle.



REBAJAS FISCALES



Por otra parte, ha destacado también que la presencia de Vox en el pacto de gobierno en Extremadura ha dado lugar a rebajas fiscales "muy importantes" en las que, ha adelantado, van a seguir "avanzando y profundizando", al igual que en las partidas para mejora de la Sanidad y los Servicios Sociales.



Durante su comparecencia ante los medios, Fernández Calle ha citado así algunas de las medidas en las que Vox está "especialmente orgulloso", como la rebaja del IRPF y la eliminación de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. "Los extremeños ya van a poder heredar la casa de sus padres cuando éstos fallezcan sin tener que pagar un peaje en modo de impuesto a la administración socialista", ha afirmado.



Al mismo tiempo, ha valorado la creación de la "cuota cero" de autónomos, dentro de la línea de apoyo de Vox a dicho colectivo, así como el aumento en partidas "muy importantes" como en Sanidad y en Educación, puesto que "realmente el presupuesto, el dinero tiene que ir a lo importante" y esas dos materias son "troncales". "Al final creemos que se ha llegado a un buen acuerdo y que se va a dotar de manera contundente estas consejerías", ha afirmado.



Fernández Calle, asimismo, ha resaltado el aumento del gasto en Agricultura y en políticas de empleo, así como en la inversión en infraestructuras; a la vez que ha tachado de "especialmente satisfactorio" la creación de una ayuda para enfermos de ELA recogida en los PGEx, después de que el Gobierno central haya dejado "absolutamente abandonados" a dichas personas.



El hecho de que se vayan a implementar medidas encaminadas al fomento de la natalidad y de la familia también ha sido resaltado por Fernández Calle como un tema "troncal".



También ha hecho hincapié en que en los PGEx "por primera vez" se incorpora una partida para atender a todas las víctimas de violencia. "No se detrae ningún tipo de recurso para las víctimas de violencia contra la mujer, pero sí se incluyen en este tipo de partidas por primera vez la violencia que se ejerce dentro de la familia contra niños, contra ancianos o contra hombres", ha espetado.



GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL



Finalmente, respecto a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuyo titular es de Vox, Fernández Calle ha remarcado que en los PGEx 2024 se incluyen partidas para la construcción de nuevos centros de trabajo para el Infoex en Don Benito y en Deleitosa y que serán, según ha dicho, "acordes con los tiempos" actuales.



Asimismo, ha valorado que se vaya a renovar la flota del Plan Infoex, que pasará a estar dotado con los vehículos "más modernos que existen actualmente y que están a disposición actualmente en el mercado".



De igual modo, ha incidido en que en virtud de los PGEx 2024 se va a configurar un Plan Forestal de Extremadura, inexistente hasta ahora y que es "absolutamente fundamental".



Al mismo tiempo, ha destacado que en las cuentas regionales para 2024 va recogido un "apoyo claro y expreso" y con una dotación "muy importante" para el fomento de la cultura taurina, dentro del "compromiso" que el Gobierno autonómico de PP y Vox tiene --ha señalado-- con la tauromaquia como bien cultural inmaterial español, y ante el "potencial económico tremendo" de Extremadura en este sector.