Vox afirma que no peligra el pacto de gobierno en Extremadura, pero hablará con el PP

Ep.



El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que no cree que peligre el pacto de gobierno entre su partido y el PP en la comunidad, aunque ha avanzado que su formación hablará "de manera interna" con los 'populares' tras el rechazo de éstos a una iniciativa sobre el PIN parental este pasado jueves en la Cámara regional.



Tras reconocer que a Vox le ha "sorprendido" dicho voto en contra del PP a la iniciativa de la formación de ultraderecha sobre el PIN parental rechazada este jueves en el pleno de la Asamblea, Fernández Calle ha recordado que dicha medida "está recogida" en el punto 32 del acuerdo de gobierno entre ambos partidos en Extremadura, y ha señalado que su grupo parlamentario evaluará "qué repercusiones tiene" ese voto en contra de los 'populares'.



"Nos ha sorprendido, creemos que esa iniciativa está recogida en el punto 32 del acuerdo que tenemos con el PP. Además, ese punto 32 emana directamente del artículo 27 de la Constitución y nosotros evaluaremos, el grupo parlamentario evaluará qué repercusiones tiene", ha dicho.



"En cualquier caso, de manera interna hablaremos con el PP para ver en qué aspectos no estaban de acuerdo, sí estaban de acuerdo", ha señalado el portavoz de Vox a preguntas de los medios este viernes en Mérida tras el registro de una iniciativa parlamentaria de su grupo sobre la Ley de Bienestar Animal.



Asimismo, repreguntado sobre si puede haber repercusiones por el citado voto en contra del PP a la iniciativa de Vox sobre el PIN parental, Fernández Calle se ha limitado a indicar que será analizada la situación. "Bueno, ya veremos", ha respondido.



Finalmente, sobre si cree que por el rechazo del PP a la iniciativa de Vox peligra el pacto de gobierno en la Junta de Extremadura, ha dicho que "no" cree, aunque "si hay alguna arista, alguna fricción, hay que hablarlo de manera interna e intentar buscar las soluciones.



"No creo que peligre el pacto de gobierno, pero sí es verdad que cuando hay alguna arista, cuando hay alguna fricción, porque nosotros recuerdo que somos dos partidos diferentes, no somos el mismo partido, pues si hay alguna arista, alguna fricción, hay que hablarlo de manera interna e intentar buscar las soluciones", ha declarado el portavoz de Vox en la Asamblea.