PP extremeño vota en contra propuesta Vox para implantar PIN parental en Extremadura

Ep

Se trata de una propuesta de impulso en la que Vox instaba a la Junta de Extremadura a "asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos", así como a "revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino para la inocencia de los menores".



Además, Vox pedía en su iniciativa "garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula".



Esta propuesta de impulso de Vox que ha sido rechazada por su socio de gobierno, el PP, argumentado que la Junta de Extremadura "garantizará la neutralidad ideológica de la enseñanza" en la región.

De esta forma, "fomentará la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centros en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres", y aboga por "despolitizar" los centros educativos.



Finalmente, Vox se ha quedado solo en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura con esta iniciativa, que ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos, como son el PP, PSOE y Unidas por Extremadura.



VOX ABOGA POR EL "DERECHO Y DEBER DE DECIDIR" DE LOS PADRES



En la justificación de la propuesta de impulso, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha defendido que "enseñar no es adoctrinar", y "el fin de la educación es enseñar a pensar, no qué pensar", así como "posibilitar la autonomía, la discusión y la crítica", frente al adoctrinamiento, que "busca crear personas dependientes, sumisos, en definitiva, borregos apesebrados".



Sánchez-Ocña ha aseverado que "el sistema educativo no puede ser moneda de cambio, como estamos acostumbrados hasta ahora", sino que la escuela "debe educar en la vida y no ser un instrumento en beneficio de ideologías políticas", tras lo que ha destacado que la educación "es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo", pero hasta hora se centraba en "el mundo socialista".

De hecho, el diputado de Vox ha asegura que la Lomloe y los decretos autonómicos que la respaldan "no son más que marcos legales hechos a su imagen y semejanza", ha señalado dirigiéndose al PSOE, al que ha acusado de que "lo único que quieren son titulados felices, pero ignorantes, y sobre todo jóvenes que al cumplir los 18 les voten".



Ante esta situación, y frente a la "educación calculada, politizada y carente de cualquier pensamiento crítico" que a su juicio impone el PSOE, los padres "no son títeres al servicio del Gobierno de turno", sino que "tienen el derecho y deber de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos", lo cual "se llama patria potestad".



Ante esta situación, el diputado de Vox ha planteado "¿qué libertad tienen los docentes?", ya que están "obligados a incluir contenidos en sus clases por imperativo legal o verse señalados por compañeros y padres, a tragar con editoriales al servicio de quienes han hecho las leyes o enfrentarse al sistema".



Álvaro Sánchez-Ocaña ha criticado que el PSOE "eliminan también la Filosofía de la Educación Secundaria e imponen como obligatoria la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos", en la que a su juicio "se adoctrina", y en la que el "denominador común" es "la agenda de los colorines", en alusión a la Agenda 2030.



Finalmente, el diputado de Vox ha reiterado que en la actualidad "no se educa para que los alumnos sean libres, autónomos y lógicos", sino que "se adoctrina", con el objetivo de "los alumnos, futuros votantes, no reconozcan su demagogia, que parece no tener sentido", ha concluido en alusión al PSOE.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha admitido que pensaba que no iban a impulsar esta propuesta de "pin parental" en la Asamblea de Extremadura, para no poner "en un brete de nuevo a la señora Guardiola", por lo que ha señalado que no sabe "si le harán tragarse sus palabras hoy de nuevo".



Así, ha criticado que desde Vox digan que "esto no es un PIN parental" y que "es una invención de la malvada izquierda", tras lo que ha aseverado que esta propuesta de impulso "no es más que la censura o el veto parental", pero no utilizan ese término para evitar que la comunidad educativa salga a la calle.



La portavoz de Unidas por Extremadura ha planteado a los diputados de Vox y PP "cómo cree que se puede tomar la comunidad educativa esta propuesta de impulso si sale adelante", ya que se aboga por "revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada", tras lo que ha señalado si "con el curso ya avanzado vamos a retirar los libros que a ustedes les parezca bien".



PSOE CRITICA LA "PROPUESTA ENLATADA"



Por su parte, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ha tomado la palabra su presidenta, Piedad Álvarez, ha cuestionado por qué Vox no habla de "pin parental" al defender esta iniciativa, y ha lamentado que "la primera propuesta educativa que trae Vox a esta Cámara" no pretende mejorar las condiciones del profesorado, ni la calidad de los comedores escolares, sino que se trata de "una propuesta enlatada" del partido.



Alvarez ha explicado que es una propuesta que "elimina la libertad de cátedra" de los docentes, "cuestiona que sean los consejos escolares los que hacen las programaciones de aulas", también "cuestiona los departamentos didácticos que eligen los libros de texto", y "censura la capacidad de los alumnos para desarrollar su pensamiento crítico", en referencia al "papelón" del PP con esta iniciativa.



Piedad Álvarez ha avanzado el voto en contra del PSOE a esta iniciativa de Vox, ya que según ha dicho, los socialistas defienden "la libertad de cátedra de los profesores y la formación integral de los alumnos".



LA JUNTA "GARANTIZARÁ LA NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA"



Posteriormente, ha tomado la palabra la diputada del PP, Sandra Valencia, ha resaltado que la Constitución Española establece que los poderes públicos "garantizarán la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".



Y es que "el desarrollo y la prosperidad de un país depende en gran medida de la excelencia del sistema educativo", ha reafirmado la diputada del PP, quien ha señalado que los extremeños "deben disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad que forme ciudadanos responsables, críticos y libres".



Sandra Valencia ha defendido que "los centros educativos tienen libertad en sus claustros para elegir las editoriales y las herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones", ante lo que ha mostrado la confianza el PP en los docentes, "en su capacidad de trabajo y en su necesaria libertad de cátedra".



La diputada de PP ha defendido que el gobierno de la Junta de Extremadura "garantizará la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura", también "fomentará la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centros en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres".



Finalmente, ha resaltado que el PP lleva en su ADN "el reconocimiento al derecho de las familias a elegir modelo y centro educativo", ya que cree "en la libertad y en la pluralidad, en la tolerancia y en el respeto", apostando por "despolitizar" los centros educativos y "dejar el debate ideológico fuera de las aulas".