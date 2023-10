De Miguel: "Desde que Guardiola es presidenta ya no reclama un tren digno para la región"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este lunes que desde que María Guardiola es presidenta de la Junta "ya no reclama un tren digno" para la Comunidad Autónoma.

Ésta ha sido una de las conclusiones a las que ha llegado la líder e la formación morada durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, en Mérida, para valorar los primeros cien días de Gobierno de Partido Popular y Vox.

"La señora Guardiola comenzó la legislatura demostrando que su palabra no vale nada y que son una pura franquicia del Partido Popular a nivel estatal. Se rasgó las vestiduras jurando que nunca gobernaría con aquellos que niegan la violencia machista, que tiran a la papelera los derechos del colectivo LGTBI o que deshumanizan a los inmigrantes, pero su palabra le duró poco", ha recordado.

A su vez, De Miguel ha continuado su exposición señalando que "lo que hemos visto es que ha creado un Gobierno que lo primero que ha hecho ha sido eliminar la Consejería de Igualdad; le ha dado la gestión de nuestros montes, que es la herramienta básica para enfrentar la emergencia climática, a unos negacionistas que solo les importa sacar dinero con la caza".

La portavoz de Unidas también ha opinado que "hemos visto muchos desencuentros de este Gobierno que han derivado en crisis de Gobierno: desde los desplantes de la señora Guardiola en los que ella dice que con la gente de Vox ella no habla a políticas que iban en contra de lo que se había acordado en un primer momento".

Sin embargo, De Miguel ha advertido que "en lo fundamental comparten hoja de ruta, no nos equivoquemos: en estos primeros cien días lo primero que han hecho ha sido eliminar el impuesto de patrimonio que pagaban los más ricos, lo que ha hecho que tengamos casi 70 millones de euros menos en las arcas públicas, pero no han puesto remedio a los grandes problemas de nuestra región que tienen que ver con sanidad, educación, vivienda, transporte...".

A su entender, "esa no es su prioridad; la suya es gobernar para las élites económicas, para los ricos, deteriorar los servicios públicos, eliminar derechos para las clases trabajadoras, como es la universalidad de los comedores escolares". En este sentido, ha denunciado que "no han sido capaces de sacar un millón de euros para garantizar la gratuidad de estos comedores escolares".

A su vez, como "colofón" a estas políticas, Irene de Miguel ha afirmado que "el Partido Popular a lo que se ha dedicado es a hacer oposición de la oposición, pero además, la peor oposición política", denunciando que "han aumentado la crispación, han embarrado la escena política y sabemos que es una consigna que tienen desde Madrid, que copian a la señora Ayuso".

"HACEN OPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN DE LAS PEORES FORMAS"

En conclusión, la portavoz de Unidas por Extremadura ha finalizado su valoración afirmando que "en vez de gobernar hacen oposición de la oposición y con las peores formas", según informa la formación morada en una nota de prensa.

Además, ha aprovechado la rueda de prensa para "agradecer las muestras de apoyo de mucha gente que me han trasladado fruto de las amenazas que recibí en el pasado Pleno de la señora Sandra Valencia".

En este sentido, ha señalado que "hay una responsabilidad política y el Partido Popular debería demostrar que estas actitudes son intolerables y no se pueden permitir en política".

SITUACIÓN DEL TREN EXTREMEÑO

Por otro lado, Irene de Miguel ha denunciado que "este fin de semana hemos vuelto a vivir nuevos retrasos y nuevas averías en el tren extremeño". "Ha habido viajeros que han tenido que hacer transbordo a autobuses, con una pésima planificación por parte de Renfe, hasta el punto de que en medio de la lluvia no había suficientes plazas de autobús para todos los viajeros", ha argumentado.

Es por ello que De Miguel ha señalado que "a la presidenta Guardiola ni se la ve ni se la espera. Desde que es presidenta de Extremadura ya no reclama un tren digno para nuestra tierra, ya ni siquiera en redes sociales. Ya Extremadura no habla por ella, ha sido sentarse en el sillón y callarse ante las ignominias que volvemos a vivir semana tras semana con el tren".

Por ello, la ha pedido a la presidenta "que explique cuál es el 'plan B'", defendiendo que "necesitamos una plataforma más social que política que reivindique de manera conjunta el tren digno extremeño que se merece nuestra tierra".

REVISAR LAS RELACIONES ECONÓMICAS CON ISRAEL

En otro orden de asuntos, Irene de Miguel ha señalado que "en los últimos días el pueblo palestino se ha quedado sin agua, sin luz, sin alimentos y se han bombardeado objetivos civiles causando miles de muertos, la mayoría niños".

"No podemos permitir que esto continúe ni un día más. La comunidad internacional debe parar este genocidio y limpieza étnica que se está llevando a cabo. Hemos sabido que se ha bombardeado Cisjordania, donde Hamás no está, con lo cual no entendemos la legítima defensa que dice Israel que está llevando a cabo, porque están bombardeando lugares donde los terroristas de Hamás no están", ha precisado.

Por todo ello, Irene de Miguel ha pedido al "Gobierno extremeño que actúe y no sea cómplice", defendiendo que "la única vía para parar esto es que la comunidad internacional le pare los pies a Netanyahu y que empiece a castigarle".

A este respecto, le ha exigido al Gobierno de la Junta que "muestre el rechazo a esta política de exterminio y limpieza étnica: hay que enviar ayuda humanitaria y hay que revisar todas las relaciones comerciales que tiene nuestra tierra con el Estado de Israel al igual que se hizo cuando comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia", ha sentenciado.