El PP dice que seguirá "dando solución" a los problemas de los extremeños

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que su partido seguirá "dando solución" a los problemas de los extremeños mientras "otros" están instalados en el "ruido", en la "crítica" y en la "oposición encarnizada".



De este modo, Sánchez Juliá ha puesto de manifiesto que los extremeños "no estaban acostumbrados" a un gobierno que "cumpla su palabra" y "sus compromisos" con ellos, algo que "está demostrando", ha dicho, el gobierno presidido por la 'popular' María Guardiola en sus meses de gestión.



Para ello, en rueda de prensa, el portavoz del PP de Extremadura ha recordado que el Ejecutivo regional ha cumplido bajando los impuestos y, esta pasada semana, ha dicho, ha cumplido con los funcionarios "pagando la carrera profesional y la subida salarial" o con "quienes más lo necesitan", como con el incremento en 6 millones de euros de las subvenciones para el fomento de empleo de personas con discapacidad.



"Mientras otros se encuentran instalados en el ruido, en la crítica y en la oposición encarnizada, aquí desde el Partido Popular vamos a seguir dando solución a los problemas de los extremeños tal y como nos comprometimos", ha asegurado este lunes en rueda de prensa.



PAGO A LOS FUNCIONARIOS



En concreto, Sánchez Juliá ha puesto como ejemplo que esta pasada se anunció el pago a los funcionarios en la nómina del mes de octubre de la carrera profesional y, en noviembre, verán ya incrementado un 0,5 por ciento con carácter retroactivo de la subida salarial pactada a nivel nacional.



Ante ello, ha subrayado que la Junta cumple "en tiempo y forma sin deberles nada" a los funcionarios frente al anterior Ejecutivo socialista que "incumplía" su palabra con ellos y generó "agravios comparativos" entre administraciones y comunidades autónomas.



"Yo quiero recordarles que el gobierno de Guillermo Fernández Vara anunció subidas salariales que no pagaba. Subidas salariales acordadas en el Consejo de Ministros que tenían que haber alcanzado el 2 por ciento en el año 2020 y que nunca llegó a pagarles", ha aseverado.



De esta forma, ha expuesto el portavoz 'popular' que la "mala gestión" del PSOE "contrasta con el cumplimiento de la palabra" de Guardiola que "paga, en tiempo y forma, los derechos de los funcionarios".



Sánchez Juliá también se ha referido, durante su intervención, en que la pasada semana se conoció, según el informe AROPE, que Extremadura, a cierre de 2022, "sigue liderando el ranking de pobreza y riesgo de exclusión social", con casi el 40 por ciento de los extremeños en riesgo.



"Esa es la herencia del Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara al gobierno de María Guardiola, una sociedad empobrecida, con los sueldos más bajos y que, gracias a la medida tomada por María Guardiola, ya no somos los extremeños quienes pagamos más impuestos", ha dicho en referencia a la bajada de impuestos puesta en marcha por la Junta de Extremadura.



Frente a medidas como esta, ha señalado, el PP se ha encontrado con una oposición que "solo intenta desgastar" a la Junta y que "solo intenta poner palos en la rueda", oponiéndose a aquellas medidas que "están beneficiando a las familias y al tejido empresarial" de la región.



"Nosotros entendemos que para ellos no debe ser fácil asumir cómo, tras perder el gobierno, sí que hay otra forma de hacer política y es la política de María Guardiola de cumplir con los extremeños. Mientras unos intentan mentir y engañar, el cumplimiento de la palabra de María Guardiola", ha añadido.



De igual forma, Sánchez Juliá ha recordado que esta pasada semana la Junta de Extremadura incrementó en 6 millones de euros los fondos destinados al fomento del empleo de personas con discapacidad, llegando a los 22 millones de euros y demostrando, con ello, su "sensibilidad social".



"Nosotros estamos en contra de esas desigualdades, desigualdades que sí que se nos quieren imponer en otro ámbito, en este caso en el de la política nacional, dando privilegios a unos frente la igualdad que reclamamos otros porque, como bien ha dicho nuestra presidenta y lo dijo la semana pasada en su comparecencia en el Senado, mientras que para otros hay oportunidades en Extremadura se cierran industrias", ha aseverado el 'popular' en referencia al cierre de la Central Nuclear de Almaraz.



INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ



En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios sobre la investidura de Pedro Sánchez, el portavoz del PP de Extremadura ha considerado "tremendamente irresponsable" que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, todavía no haya fijado una fecha para dicha investidura.



"El reloj sigue corriendo. Vemos que Pedro Sánchez está haciendo una negociación totalmente opaca, nadie sabe qué se está negociando con los partidos nacionalistas e independentistas pero creo que la presidenta del Congreso está haciendo dejación de funciones. Tiene el Congreso de los Diputados cerrado y una investidura encargada por el Jefe del Estado sin fecha", ha afeado.



En este sentido, ha recordado que cuando el Rey Felipe VI le encargó al Alberto Núñez Feijóo ser candidato a la investidura "rápidamente se puso una fecha tope para la celebración de ese debate de investidura" mientras que a Sánchez "se le ha dejado que corre el reloj sin ningún tipo de fecha".



Por ello, ha considerado que es el momento de que los españoles sepan cuál va a ser la fecha de investidura y, sobre todo, que Pedro Sánchez aclare "de una vez por todas cuáles son las concesiones que le va a hacer a los independentistas".