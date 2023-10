Diputada PP, Sandra Valencia, desmiente cualquier tipo de amenaza hacia Irene De Miguel

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Valencia, ha querido "dejar claro que no he amenazado en ningún momento a la señora Irene de Miguel. Me acerqué a ella con un tono tranquilo, sólo para entablar una conversación con ella, como lo hacemos los diputados con total normalidad, y trasladarle una reflexión en privado".

En este sentido, Valencia ha añadido que "tras intentar contactar con ella para aclarar lo ocurrido no ha querido coger el teléfono. Yo tengo la conciencia muy tranquila", kndicando que "estoy en política para mejorar la vida de los extremeños y no para el enfrentamiento y el ruido",

La diputada del PP matiza que "la señora de Miguel no le dejó terminar la frase con la que se refería a ella y se escandalizo sin escucharla.

Sobre lo sucedido, ha asegurado que "yo quería decirle que tenemos que proteger a nuestros hijos porque las políticas que se defienden la Asamblea, en un futuro le pueden salpicar a nuestros hijos. Soy docente y no se me ocurriría amenazar, ni utilizar a los hijos de nadie políticamente".

Según Valencia, "cuando defiendo un argumento lo hago pensando en el futuro, en nuestros hijos. En los suyos y en los míos, porque también soy madre. Es lo que quise transmitirle, pero veo que un comentario sin maldad ha sido usado de manera desmedida y me apena la situación en la que me he visto envuelta".