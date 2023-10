De Miguel se sintió amenazada por la diputada del PP cuando se acercó a su escaño

La portavoz y diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que se sitió amenazada este jueves en el Pleno de la Asamblea por parte de la diputada del Partido Popular, Sandra Valencia.

De Miguel ha subrayado que "lo que sucedió ayer en el Pleno es extremadamente grave y traspasó unas líneas rojas que no vamos a dejar pasar. Las explicaciones que me dio la señora Valencia no me sirven porque no reconoce los hechos, no pide perdón y lo único que hace es justificar su actitud y, además, culparme a mí".

Asimismo, ha explicado que "ésto no va de quien tiene la piel más fina, sino de que hay líneas rojas que son infranqueables. Son comportamientos inaceptables que, por desgracia se están normalizando porque hay grupos políticos que se creen impunes cuando tienen poder".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido que "se traspasaron muchas líneas y que mi obligación era denunciarlo ante la Policía porque realmente considero que se me amenazó. Llevo ocho años en esta Asamblea y he tenido debates duros con muchos diputados de todos los colores y nunca me había sentido así, nunca había visto una amenaza de este calibre".

En este sentido, Irene de Miguel ha expresado que "es necesario denunciar estos casos de violencia política para que no se normalicen. No es normal que una diputada te diga que 'tengas cuidado y protege a tu hijo'".

Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido el cese de la diputada: "Sandra Valencia se ha equivocado y debería dimitir. El PP debería dar ejemplo y exigir la dimisión de su diputada y sino, cesarla para no sentar precedente. No debe mirar para otro lado o acusarme a mí de lo que ocurrió ayer".

Así, ha añadido que "deseo que el Partido Popular esté a la altura. La señora Valencia ha demostrado no estar capacitada para ocupar su escaño. Nuestras instituciones no pueden enfangarse de esta manera".

De Miguel ha explicado que "tuvimos un debate intenso sobre la educación afectivo-sexual, la necesidad su implantación desde edades tempranas y, sobre todo, la necesidad de no poner en marcha el pin parental. Una propuesta que no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular y Vox, y refleja el nulo compromiso del Gobierno actual con una educación integral en valores de respeto y tolerancia".

Por ello, la portavoz ha defendido que "lo que ocurrió nos hace reforzarnos aún más en la creencia de la necesidad de una educación integral que erradique las violencias, el odio y la crispación".

Irene de Miguel ha contado que "lo que sucedió básicamente es que la diputada del Partido Popular, la señora Sandra Valencia se dirigió hacia mi escaño, cuando terminé mi intervención y textualmente me dijo 'ten cuidado, protege a tu hijo'. Esto me lo repitió varias veces, una de ella cogiéndome del brazo. Tras esta amenaza pedí amparo a la Mesa de la Asamblea y el portavoz del Partido Popular intervino diciendo que yo estaba montando un circo".

Por todo, De Miguel le ha pedido al Partido Popular "una reflexión profunda sobre el nivel de crispación y violencia política al que está llegando, y que no contribuye en nada a construir una democracia mejor".