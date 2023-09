Policía remite a Fiscalía Menores investigación sobre falsos desnudos niñas Almendralejo

Ep.



El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha confirmado que las actuaciones relativas a la difusión de imágenes de falsos desnudos, realizados a través de una aplicación de inteligencia artificial de chicas menores de edad en la localidad pacense de Almendralejo, serán remitidas este viernes a la Fiscalía de Menores.



No obstante, en caso de aparecer nuevos datos fruto del proceso de investigación que continúa abierto, será asimismo trasladado a la Fiscalía de Menores. Hasta este viernes se han formulado 22 denuncias , aunque no se descarta que haya más.



Igualmente, se mantiene en diez el número de menores identificados como participantes "en algún grado" en las actuaciones investigadas, y cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 años de edad.



"Son menores de edad, pero evidentemente los que tengan cumplidos 14 años sí estarían incluidos dentro de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor", ha resaltado, mientras que sobre el número de los posibles implicados ha detallado que "por ahora" son 10 menores los que "han participado en distinto grado en los hechos", y que no puede precisar el número pero de los mismos "aproximadamente la mitad" tienen 14 años cumplidos.



Así, e interpelado por qué les podría pasar, el delegado del Gobierno ha apuntillado que eso lo tendrá que determinar la Fiscalía de Menores a través del procedimiento especial que regula la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, junto con que "no se trata de anticipar penas, sanciones o correcciones", aunque "desde luego corrección tiene que haber".



En este sentido, se ha mostrado "seguro" de que la Fiscalía del Menor "sabrá buscar cuál es la corrección proporcional y adecuada para la conducta que han desarrollado".



Por otro lado y en relación a las informaciones según las cuales se estaría investigando por la difusión más que por la creación de esas imágenes, no ha valorado aquello que "opinan los medios", y ha reafirmado que lo que puede decir es que la Policía investiga "hechos" y que pone estos en conocimiento del órgano judicial o administrativo que tenga que examinar los mismos, para que sean ellos los que procedan a su valoración jurídica.



El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en la presentación del VI Cross Solidario Virgen del Pilar.



MONTIJO



En relación al caso de una presunta agresión a una menor en la localidad pacense de Montijo, en el que tanto la víctima como los presuntos agresores tienen seis años de edad, y la posibilidad de que podría haber otra denuncia sobre hechos similares en la misma población, Mendoza ha expuesto que no tiene conocimiento de esta última, pero sí de la denuncia formulada en su día "hace ya tiempo", de una posible agresión o unos hechos acaecidos que afectaban a una menor de 6 años.



Así, ha rememorado que ya se ha trasladado esta semana que la Fiscalía archivó la denuncia "simplemente" porque los presuntos autores de esos hechos también eran menores de edad, concretamente tenían 6 años.



La Guardia Civil ha confirmado a Europa Press que, en su momento, se presentó en Montijo una denuncia referida a hechos similares en la misma localidad y con participantes de edades parecidas, así como que la documentación se pasó a la Fiscalía.