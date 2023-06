Begoña García Bernal encabeza la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres

Ep



La hasta ahora consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, encabezará la lista del PSOE por la provincia de Cáceres al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 23 de julio, mientras que en la candidatura al Senado repite Miguel Ángel Nacarino en el número uno.



Así lo ha aprobado la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres esta tarde en una reunión en la que se han decidido las listas que concurrirán por la provincia a los comicios generales del mes de julio, en el que los cacereños elegirán a cuatro diputados.



Junto a García Bernal repite como número 2 el actual diputado César Ramos, mientras que en el número 3 irá Emilia Almodóvar y en el 4 Alejandro Tanco. Como suplentes al Congreso figuran Leticia Pascual, Ricardo Carrasco y Julia Corrales.



La candidatura al Senado la completa Isabel Moreno Duque, que también repite como número 2, y se incorpora en tercer lugar Raquel Medina, hasta ahora alcaldesa de Navalmoral de la Mata, localidad donde los socialistas no han revalidado el gobierno municipal tras el 28M.



Copmo suplentes al Senado figuran en la lista socialista Francisco Manuel García Blázquez, Ana Olga Martín, Antonio Cano, María José Sánchez Carpintero, Nuria López y Arsenio Amor. Todas las propuestas han sido elevadas al Comité Provincial que ha aprobado por unanimidad las listas.



Tras la reunión, la número 1 al Congreso, Begoña García Bernal, ha mostrado su agradecimiento al partido por apoyar su candidatura que servirá, según ha dicho, para "llevar la voz de Extremadura al Congreso de los Diputados".



Así, ha recalcado que su trabajo en la Cámara Baja será reivindicar proyectos para la región en la que vive y "va a seguir viviendo", ya que "ir al Congreso de los Diputados no significa en ningún momento que una se desentienda de su tierra, al revés". "Vas a poder llevar la voz de la gente y vamos a poder reclamar todo lo que se ha hecho", ha insistido.



Respecto a la campaña electoral que se avecina, ha indicado que hablará "de la vida de la gente" y confrontará proyectos porque "todo lo demás no sirve", ha señalado, el alusión a que solo quiere "una confrontación ética, justa y lógica de la política de la buena de la gente".



Sobre el funcionamiento del Congreso, García Bernal ha indicado que "aprende rápido" y podrá llevar a cabo su labor como parlamentaria en cualquier materia como desarrollo rural, agricultura, urbanismo, política forestal, etc, pero también en sanidad o infraestructuras.



Y ha concluido que "creo que quien os habla tiene experiencia en litigar contra el Gobierno de España, gobierne, lo ha demostrado, lo demostramos con el tren, lo hemos demostrado con el cava, lo demostramos constantemente con todos los ministerios" y ha hecho un llamamiento a la participación de la gente en la cita del 23 de julio.