El PSOE admite que no esperaba los resultados y aboga por "hacer autocrítica muy seria"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha admitido este lunes que no esperaba los resultados electorales de este pasado domingo, en el que empataron a 28 escaños con el PP.

"No, no lo esperábamos", ya que las sensaciones que tenían "eran positivas por tanto no hemos sido capaces de ver qué es lo que estaba ocurriendo".

Por este motivo, Soraya Vega ha admitido este lunes, en una entrevista en Canal Extremadura recogida por Europa Press, que "no es un buen día, es innegable", tras lo que aseverado que al PSOE de Extremadura le toca ahora "hacer autocrítica de manera muy seria", ha dicho.

"La verdad es que no vimos este resultado, no nos lo indicaban ni las encuestas en términos cuantitativos, y si nos fijamos en términos cualitativos, tampoco", ha señalado Vega, quien ha apuntado que el PSOE ha realizado una "muy buena campaña" en la que han recorrido toda la región, "además de la precampaña que también ha sido ha sido intensa".

La portavoz socialista ha querido felicitar al PP de Extremadura por los resultados, aunque ha apuntado que "es cierto que aunque haya sido el PSOE quien ha ganado en votos, los números no dan y la aritmética parlamentaria es la que es, por tanto será el PP quien gobierne Extremadura en los próximos cuatro años", ha apuntado.

Por eso, Vega ha insistido en felicitar al PP por sus resultados, así como a los ciudadanos extremeños, ya que la participación en las elecciones de este pasado domingo "fue alta, por lo tanto el resultado es muy legitimado", y ha mostrado su "respeto más absoluto a la voluntad" de los extremeños en las urnas.

Respecto al futuro de Guillermo Fernández Vara como secretario general del PSOE de Extremadura, la portavoz del PSOE de Extremadura ha avanzado que ese asunto se abordará "con la seriedad y con la rigurosidad que el asunto requiere" en la Comisión Ejecutiva Regional del partido que se ha convocado para este martes, 30 de mayo, donde se realizarán "esas primeras valoraciones, esos primeros análisis y se tomen las decisiones que haya que tomarse".

Así, unas vez que previsiblemente el PP sea el que esté al frente de la Junta de Extremadura, Soraya Vega ha señalado que "ahora viene una etapa nueva en Extremadura, con papeles nuevos" para cada uno, una situación que el PSOE afrontará "como lo afrontamos siempre, con muchísimo respecto y seriedad, y pensando en los intereses generales de Extremadura", ha dicho.

Finalmente, la portavoz del PSOE de Extremadura ha reafirmado que su partido trabaja "para intentar ser útiles a la ciudadanía", por lo que ha señalado que "nadie tenga ninguna duda" de que ya sea en el Gobierno o en la oposición, "esa será nuestra prioridad", ha concluido.