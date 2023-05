El PSOE avanza que Vara prepara el debate de hoy "con mucha rigurosidad"

Ep.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha avanzado que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está preparando el debate electoral de este miércoles "con mucha rigurosidad", y ha confiado en que este debate "sirva para hablar de propuestas".

De esta de forma, se ha pronunciado Soraya Vega, en rueda de prensa de prensa este miércoles en Mérida, sobre el debate electoral entre los diez candidatos a la Presidencia de la Junta que emite este miércoles Canal Extremadura.

Un debate que, según ha avanzado Vega, el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, lo está preparando "mucha rigurosidad, con mucha seriedad" y trabajando en las propuestas el PSOE ya viene lanzando en todos sus actos de campaña.

Así, la portavoz socialista ha reclamado al resto de partidos políticos que participan que este debate sea "constructivo" y "sereno" y que "sirva para hablar de propuestas" y "de un proyecto político", que es lo que están haciendo los socialistas "en todos los rincones de Extremadura", ha dicho.

Soraya Vega ha recordado que el día en el que se celebraría este debate y su formato "se decidió por unanimidad hace alrededor de un par de meses", por lo que ha asegurado no entender "a quiénes ahora hablan de conga electoral", ya que "son los mismos que en el año 2015 propusieron este formato", ha dicho la portavoz socialista.

"Si ahora es una conga electoral, la pregunta es qué era en el año 2015", ha planteado Vega, quien ha pedido "un poquito más de coherencia y de respeto" en este asunto.

Respecto al resto de los candidatos que participan en este debate de esta noche, la portavoz del PSOE extremeño les ha mostrado su "más absoluto respeto", pero ha apuntado que no acaban de "percibir un proyecto definido de región", ha dicho.

"No vemos que haya un proyecto claro, nada más que un ataque permanente, un ataque constante", así como un "catastrofismo que no tiene nada que ver con la Extremadura de hoy en día", ha señalado Soraya Vega, tras lo que ha señalado que el PP "no está diciendo absolutamente nada y de lo poco que está diciendo el PP en estos momentos, es mentira", ha concluido Vega.