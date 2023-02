PP estudiará la modificación de la Ley de Vivienda para presentar sus propias aportaciones

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que su formación estudiará "con detalle" la modificación de la actual Ley de Vivienda registrada este lunes por el gobierno regional en la Asamblea.



Guardiola avanza que no descarta apoyar los cambios introducidos si estos "favorecen a los extremeños", al tiempo que ha avanzado que su grupo parlamentario contribuirá "como siempre" a intentar "mejorar" el texto con sus "ideas" y su "proyecto de región".



Por otro lado, sobre la propuesta de ley del PSOE para la aprobación de 55 zonas ZEPA, ha justificado su rechazo alegando que va en el sentido contrario al que proponen los 'populares' de destrabar la burocracia.



De hecho, ha planteado a la Junta que aproveche la "chapuza legislativa" de las zonas ZEPA para "liberar" y "fomentar el crecimiento" de la región.



"La propuesta del PSOE es volver a bloquear con 55 zonas ZEPA, que supuestamente ya lo eran", ha dicho, porque "ahora parece que no estaban válidamente constituidas". En concreto, Guardiola pide a la Junta que "haga lo contrario, que se aproveche la chapuza legislativa".



La líder regional del PP se ha referido expresamente a la situación del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, sobre cuyo derribo se ha posicionado en contra, y sobre el que ha detallado que "si lo hubieran presentado de forma separada", los 'populares' lo hubiera apoyado. "No podemos seguir poniendo trabas a la región", ha insistido sobre la iniciativa socialista.



Por último, preguntada también por la propuesta de reforma de la Ley del 'solo sí es sí' presentada por el PSOE, ha señalado que "llega tarde", pero en todo caso agradece que llegue, al tiempo que ha asegurado que los diputados del PP están "a disposición de poder proteger a las mujeres, de verdad".



María Guardiola se ha referido a estos asuntos preguntada por los medios de comunicación en una comparecencia para presentar a su equipo de campaña para las municipales y autonómicas de mayo.