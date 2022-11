Extremadura recibe presidencia de Euroace con compromiso de seguir construyendo futuro

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ratificado su compromiso y el de Extremadura, que recibe el mandato de presidir la comunidad de trabajo de la EUROACE, para seguir construyendo, de manera conjunta, el futuro de la eurorregión.

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones este jueves en Proença-a-Nova, Portugal, durante su intervención en la IV reunión de Consejo Plenario de la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE), que ha tenido lugar en el Centro Ciência Viva da Floresta de la localidad portuguesa, un espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología.

Este encuentro ha servido, además, para dar el traspaso de la presidencia de la región Centro a Extremadura durante los próximos cuatro años.

Fernández Vara ha asegurado que "pondrá todo lo que esté en mi mano, lo mejor de mí mismo, de mi tierra y mi región para juntos seguir avanzando hacia un futuro" de "enormes oportunidades".

En este sentido, ha aludido al término portugués "mudança" para reflexionar sobre el "cambio tan grande" que se ha producido en el mundo en los últimos años, donde "la verdadera cooperación radica en mirar juntos en la misma dirección, andando el mismo camino y buscando el mismo destino" para "poner en común" lo que tiene cada territorio.

De esta manera, ha valorado "la buena relación, estrecha y armónica", que existe entre los gobiernos de España y Portugal. Sobre esto último, ha resaltado la importancia de "entender el papel que ocupan España y Portugal en la Europa de hoy, en la que se mira al sur". "Por primera vez, las voces de la Península Ibérica se escuchan para saber el papel que Europa debe jugar en el mundo", ha aseverado. Por ello, ha apuntado que desde la EUROACE "tenemos que saber que tenemos que aportar desde aquí para la construcción de la nueva Europa", para lo que España y Portugal tienen un papel "importante y relevante".

Durante su intervención en la reunión de este IV Plenario de la eurorregión, el jefe del ejecutivo regional ha advertido que la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la pérdida de la soberanía industrial, agraria y energética en Europa. Un hecho que "nos tiene que hacer necesariamente mirar hacia el futuro para recuperarla, como base para el desarrollo industrial, verde y digital".

Según Fernández Vara, una nueva Europa, ha sostenido, en la que los recursos naturales y minerales son "muy importantes".

Así, ha indicado que España y Portugal tienen "un papel fundamental" como "laboratorio de prueba de lo que se quiere hacer en el futuro en Europa", poniendo como ejemplo la aplicación de la "excepción ibérica" en el mercado eléctrico para paliar las consecuencias del incremento del precio de la energía. Fernández Vara ha señalado que la Unión Europea tiene en España y Portugal "su principal bastión", gracias a los recursos naturales y elementos minerales que poseen, por lo que ha abogado por "sumar y proyectar esa idea de lo común y colectivo" para "ser capaces de vencer el complicado tiempo que nos ha tocado vivir lleno de dudas, incertidumbres, retos y desafíos", pero también "de inmensas oportunidades".

De esta manera, ha asegurado que "se abren posibilidades para nuestros territorios como no habíamos tenido nunca en nuestra historia". "No somos más que nadie, pero tampoco menos", por lo que ha instado a "no tener miedo al futuro ni temor por la incertidumbre".

Sobre esto último, el presidente extremeño ha subrayado la "parte de responsabilidad" que tenemos que ser capaces de compartir no sólo con los agentes sociales y económicos, sino también en los campos de la ciencia, la educación, la tecnología y el emprendimiento”, de manera que "nos permita enfrentarnos a ese nuevo mundo desde la humildad y la fortaleza" porque "tenemos mucho que aportar al proyecto común de la Europa de hoy" para lograr que sea "más justa, digna, fuerte y grande".

IV PLENARIO EUROACE 2022.

La reunión del IV Plenario de la EUROACE ha contado también con la participación de la Secretaria de Estado de Desarrollo Regional del Gobierno de Portugal, Isabel Ferreira; la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, que ha presentado la Estrategia EUROACE 2030; la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, Eulalia Moreno de Acevedo, que ha participado en la mesa redonda 'Aldeas Bauhaus EUROACE'; así como los presidentes de la CCDR Alentejo y Centro, António Ceia da Silva e Isabel Damasceno, respectivamente, entre otros asistentes.

Cabe destacar que fue, en el año 2009, cuando las tres regiones que conforman la eurorregión iniciaron una nueva etapa de colaboración tras la firma del Convenio de Cooperación Transfronteriza constitutivo de la Comunidad de Trabajo de la EUROACE.

Un proyecto político de cooperación que tenía por objeto la promoción de iniciativas y proyectos orientados a promover el desarrollo económico, social y cultural de las tres regiones, además de contribuir a la creación de un espacio de relaciones transfronterizas para el desarrollo socioeconómico de estos territorios que se encuentran a uno y otro lado de La Raya.

En la reunión de este IV Plenario, se ha firmado también el nuevo Convenio de cooperación entre estas tres regiones, que refrenda y actualiza el compromiso adoptado hace trece años para afrontar los nuevos desafíos como el cambio climático, la sequía, la pérdida de diversidad o la despoblación.

ESTRATEGIA EUROACE 2030

La Estrategia EUROACE 2030 pretende actualizar el compromiso de las regiones que conforman la eurorregión (Alentejo, Centro y Extremadura) para seguir haciendo frente a los retos y desafíos futuros desde la colaboración y la participación.

Su objetivo consiste en facilitar e impulsar la cooperación transfronteriza entre los agentes del territorio y avanzar en innovación, sostenibilidad, cohesión económica y social, así como reforzar los vínculos culturales compartidos, incorporando el conocimiento y la perspectiva de género como elementos transversales.

En el contexto global actual, la EUROACE 2030 se concibe como un instrumento adaptado a los nuevos retos y prioridades para articular un modelo de seguimiento y evaluación que asegure una correcta implementación de las acciones propuestas y la consecución de los objetivos perseguidos.

Además, la Estrategia incorpora entre sus ámbitos de actuación las nuevas prioridades de la ciudadanía y agentes de la eurorregión, así como las establecidas por la Unión Europea y la ONU (ODS) en términos de desarrollo económico, social, cultural, medioambiental y demográfico.