El PP reclama "respeto" e "igualdad" para Extremadura, algo que "ha fallado"

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha reclamado "respeto" e "igualdad" para la comunidad extremeña, algo que "ha fallado y está fallando en la ficticia puesta en servicio de un AVE imaginario, que ha colmado el vaso de la paciencia extremeños", y por lo que los miembros del PP acudirán este jueves a la concentración por el tren que tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados.



Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, durante su intervención en el acto institucional de conmemoración del Día de Extremadura que se ha celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura.



En su intervención, Cristina Teniente ha felicitado a todos los galardonados con la Medalla de Extremadura, y ha calificado la región extremeña como una "tierra única, sabia en su humildad y una tierra auténtica, sincera y veraz", así como "fieles y profundamente leales a España".



Por eso Extremadura es "una tierra cargada de razones", ante lo que Teniente ha considerado que "ningún gobierno tiene derecho a olvidarnos, a ofendernos o a descuidarnos", algo que "no merece nadie, y mucho menos el pueblo extremeño", ha reafirmado.



En ese sentido, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido que los extremeños no pueden "seguir siendo los hijos agraviados, que siempre tienen que esperar, los que resignan o se conforman", y que sueñan "con la tierra prometida que no llega, con infraestructuras imposibles que vuelan a otras latitudes", ha lamentado.



"No podemos seguir así, no podemos ser los últimos, los más pobres, cada vez más despoblados y estar cada día más lejos", ha reclamado Cristina Teniente, quien ha destacado que Extremadura quiere "como mínimo, lo mismo" que otras regiones, porque "de lo contrario, la brecha se dispara, la convergencia se aleja, y estaremos cada vez más rezagamos".



Así, Cristina Teniente ha lamentado que "esto es lo que ha ocurrido históricamente", por lo que ha reclamado "respeto" e "igualdad" para Extremadura, ya que se trata de "un principio constitucionalmente consagrado" así como una "obligación moral".



Según la portavoz parlamentaria del PP, "España se construye desde la equidad, desde la verdad y desde el respeto", tras lo que ha lamentado que "respeto es lo que ha fallado y está fallando en la ficticia puesta en servicio de un AVE imaginario, que ha colmado el vaso de la paciencia extremeños", ha dicho.



"Son demasiadas incidencias, hoy hemos tenido la última", ha resaltado Cristina Teniente, quien ha apuntado que "la mejor forma con la que podemos celebrar el día 8 sea manifestándonos en Madrid por nuestro tren, por nuestro AVE, que es lo que vamos a hacer".



Para Cristina Teniente, "son demasiadas deudas históricas, es demasiado larga la espera en el andén del olvido", por lo que ha reclamado que "lo que otros territorios tienen, no sea solo un sueño incompleto para nuestra querida tierra".



Por todo ello, el PP de Extremadura ha exigido "un tren digno, un AVE y modelo de financiación justo, que garantice nuestros servicios y que preserve la igualdad de todos los españoles", ha concluido.