Vara urge subir gasto en Sanidad para lograr mayor competitividad a través de innovación

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este martes que “una de las grandes respuestas pendientes que tiene este país es saber si vamos a querer seguir teniendo en el futuro el sistema sanitario que tenemos ahora”.

Para ello, el jefe del Ejecutivo regional ha sostenido que “hace falta dinero", en torno a "un 1% del PIB del país, es decir, 10.000 millones de euros”, que habría que aportar al sistema sanitario para poder seguir siendo competitivos en la incorporación de la innovación en todos los campos de la ciencia médica, no solo en los relacionados con la medicina o terapias individualizadas, sino también con la incorporación de la robótica y el “moderno” diagnóstico por imagen.

Así se ha manifestado el máximo mandatario extremeño durante la inauguración de la Jornada de Medicina de Precisión en Extremadura, que ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Badajoz y a la que también ha asistido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

En este marco, el presidente autonómico ha destacado la “gran revolución cualitativa” que está suponiendo la incorporación de la innovación a la ciencia médica. Una realidad, según ha asegurado, que permite tratar de manera personalizada patologías que hasta hace unos años eran “absolutamente impensables”, lo que permite “modificar el pronóstico y la esperanza de vida”.

A este respecto, ha mostrado su preocupación por “la capacidad que tengamos de absorber la innovación para aplicarla a la ciencia médica en los distintos sistemas de salud”.

En este sentido, Vara ha expuesto la necesidad de hacer una reflexión como país porque, según ha advertido, “vienen tiempos en los que hay que hacer un esfuerzo de explicación de todo lo que en estos momentos está a punto de ser incorporado a los vademecum y, por tanto, a las carteras de servicios de los sistemas de salud”.

De la misma forma, el jefe del Ejecutivo regional ha sostenido también que “no se puede hablar de bajadas masivas de impuestos sin saber cómo vamos a comprar y a pagar las terapias individualizadas en el futuro” porque, ha advertido, “van a hacer falta recursos económicos importantes para financiar todo lo que la innovación y la investigación en la industria de la salud va a producir” en el futuro.

“Cuando estamos hablando del sexo de los ángeles, a veces la gente no aterriza y no es lo suficientemente consciente de esta necesidad”, ha manifestado, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Y es que, según ha indicado el máximo mandatario extremeño, “de nada vale hablar de financiación autonómica si antes no decimos para qué la queremos”. Una cuestión que “no está en el debate público español” pero que “es importante” porque, ha advertido, “si en los próximos cinco años el Producto Interior Bruto dedicado a la Sanidad no crece como mínimo un punto, el sistema se va a resentir y no va a poder llegar todo lo que se está innovando a toda la gente en las mismas circunstancias”. De hecho, esa es, tal y como ha asentido, la base fundamental de lo que tenemos que decir y hacer”.

Además, el presidente extremeño ha destacado que la innovación está produciendo “grandes cambios” en las posibilidades de abordar, desde la secuenciación genómica y el descubrimiento de los indicadores para la enfermedad, lo que supone un mayor coste.

A colación de esto último, Vara ha defendido que “la sanidad la tenemos que pagar entre todos”, lo que significa que “paguemos un poquito más los que más tenemos para que puedan recibir un poquito más los que más lo necesitan sin tener los recursos oportunos”, ha concluido.

UNIDAD ROBÓTICA DE NEURORREHABILITACIÓN

Posteriormente, el presidente de la Junta de Extremadura y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales han visitado la Unidad de Neurorrehabilitación, ubicada en el Edificio 'L' del Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense, que cuenta con nuevos equipos robóticos donados por Caja Rural de Extremadura.

Allí, el máximo mandatario autonómico ha visitado las instalaciones del centro de rehabilitación y ha procedido al descubrimiento de una placa conmemorativa, detalla el Ejecutivo regional.

Respecto a los nuevos dispositivos robóticos, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha destacado que esta unidad es muy necesaria para abordar determinados problemas de salud, así como para prevenir las discapacidades que se pueden desarrollar a lo largo de la vida.

En ese aspecto, ha señalado que se trata de una serie de dispositivos puestos a disposición de los pacientes, tanto aquellos que padecen un daño cerebral sobrevenido, como para los derivados de la atención temprana, niños y niñas que tienen un retraso en el desarrollo psicomotor.

Finalmente, el vicepresidente segundo ha resaltado que este sistema es capaz de trabajar no solo desde el punto de vista mecánico, sino también contribuye a la estimulación del cerebro para permitir los movimientos a través de la realidad virtual.