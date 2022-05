La presidenta del Consejo Económico y Social valora las "fortalezas" extremeñas

Así, lo ha señalado la presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura, Mercedes Vaquera, considerando fundamental el desarrollo del Corredor Atlántico y de la Ruta Vía de la Plata para contribuir al desarrollo de los extremeños y de sus empresas y para dar salida y entrada a los productos, algo que se vería también complementado con la creación de servicios y logística.



Vaquera también ha insistido en la importancia de saber afrontar los fondos europeos y orientarlos al desarrollo socioeconómico de Extremadura, matizando que "creemos que esta situación se merece un análisis, un análisis desde un punto de vista positivo, eso no quiere decir que no tengamos que ser críticos", antes de tomar posesión del que será su tercer mandato al frente del Consejo Económico y Social de la región.



"ENERGÍAS RENOVADAS"



Mercedes Vaquera ha tomado posesión de su cargo como presidenta del CES de Extremadura en un pleno del órgano desarrollado en la Asamblea de Extremadura.



A la sesión plenaria han asistido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, al que está adscrito este órgano consultivo, así como consejeros del Consejo Económico y Social de la región.



Concretamente, Vaquera ha manifestado que afronta el que será su tercer mandado con "energías renovadas" y con "ganas de trabajar" ante los retos futuros, entre los que ha incluido saberse adaptar a las nuevas situaciones del contexto internacional.



En este sentido, ha planteado trabajar por el progreso de la comunidad y de sus ciudadanos en una "situación de incertidumbre" y ante la que se vislumbra, ha dicho, una nueva crisis derivada del alza de precios, de los costes de producción y también de la guerra en Ucrania.



En un repaso por el mandato anterior, la presidenta del CES de Extremadura ha recordado que empezó saliendo de la crisis que se inició en 2008 y cuando se pensaba que todo comenzaba "a ir bien" llegó la pandemia.



El Consejo Económico y Social no fue ajeno a los efectos de ella, ha dicho, pero continuó con los trabajos de un informe a iniciativa propia sobre el impacto socioeconómico del Corredor Atlántico en Extremadura y con la habitual memoria socioeconómica.



También, y ya durante el pleno, la presidenta del CES de Extremadura ha puesto en valor que asume la presidencia durante cuatro años más con "compromiso, lealtad y entrega", así como desde su "libertad" e "independencia".





Y, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha destacado de Vaquera ha sido la primera presidenta de este órgano, algo que, como ha dicho, "marca impronta".



De esta forma, la presidenta de la cámara legislativa autonómica ha reiterado su enhorabuena hacia la presidenta del Consejo Económico y Social de la región, a la que ha brindado las instalaciones de la institución.