Monago lamenta que Vara esté "callado como un muerto" ante "lluvia de millones" a Cataluña

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, esté "callado como un muerto" ante la "lluvia de millones" a Cataluña, a la que, a su juicio, "estamos asistiendo, por orden de Pedro Sánchez".



En concreto, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que lo que ha ocurrido esta última semana es "como cuando ves la lotería del Niño y no te toca ni la pedrea", sino que "todo va a Cataluña". En este sentido, ha cuantificado en 3.000 millones de euros las "prebendas extra" con las que "ha sido agraciado este verano el señor Aragonés".



En ellas, según ha destacado, las "abultadas inversiones" como la ampliación de El Prat, incluyendo sus conexiones ferroviarias, tras lo que el dirigente del PP extremeño ha lamentado que también se esté "premiando la deslealtad" con ayudas fiscales y quitas de Hacienda mientras regiones "con serios problemas" y "déficits galopantes de inversiones" como Extremadura "están abandonadas".



Además, para Monago, esta situación "no es casual", sino que se debe a que quien tiene que defender el interés público de los extremeños, que es el "inefable" Fernández Vara, está "callado como un muerto" y "traga con todo lo que hace Sánchez", según informa el PP en una nota de prensa.



Así, el líder de los 'populares' extremeños ha recalcado que el presidente de la Junta actúa como si Extremadura, que "sigue sin AVE y sin un tren fiable y presentable" entre Madrid, Cáceres, Mérida y Badajoz, "no existiese en el mapa español".



Ante esta situación, Monago ha aseverado que "no se puede permitir" que el principal responsable del Ejecutivo autonómico y, por tanto, de los intereses de un millón de extremeños "se limite a permanecer en un silencio cómplice y bochornoso", frente a lo que ha apuntado que "el diputado de Teruel Existe ha logrado más que Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón juntos", ha concluido.