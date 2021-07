Plan de Choque de Dependencia permite en Extremadura reducir en 715 personas pendientes

Ep

El Plan de Choque de Dependencia ha permitido, en el periodo que va de abril a junio, reducir en Extremadura la lista de espera de personas pendientes de reconocimiento de grado en 715 dependientes.



Asimismo, se han incrementado las resoluciones de grado en 1.101 personas, se ha incrementado el reconocimiento del grado a 896 personas y 1.005 beneficiarios pendientes de recibir prestaciones las han recibido.



El 99 por ciento de las prestaciones recibidas han sido en forma de servicios públicos, un aspecto hacia donde se quiere que evolucione el sistema de atención a la dependencia.



"Que las prestaciones económicas sean las mínimas imprescindibles y que podamos ofertarle a las personas una cartera de servicios muy importante", ha aseverado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Vergeles, acompañado del director gerente del Sepad, José Vicente Granado, ha presentado el Plan de Choque de Dependencia 2021-2023, aprobado en enero por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, donde participan el Gobierno de España y las comunidades autónomas.



En su intervención, el consejero extremeño ha destacado que se viene hablando mucho del Plan de Recuperación y Resiliencia pero, en su opinión, no se habían puesto ejemplos concretos de lo que supone la inversión que quiere realizar Europa, como lo está gestionado los gobiernos y cómo se aplica eso luego a las comunidades.



"Aquí tienen un ejemplo de cómo queremos hacer una Europa más social, de cómo a través del mecanismo de Recuperación y Resiliencia lo que queremos es mejorar la vida de las personas a través de una palanca de financiación y una palanca política muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados", ha aseverado.



En este sentido, Vergeles ha apostado por que esa economía de los cuidados cambie en Extremadura de un modelo de institucionalización a otro en el que se siga produciendo la institucionalización pero solo en aquellas personas que realmente lo necesiten, mientras que el resto de dependientes cuenten con servicios adecuados que le permitan vivir en su entorno de hogar y familiar.



PLAN NECESITADO



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha indicado que las comunidades empezaron a recibir los fondos del Plan de Choque de Dependencia durante el pasado mes abril, en el caso de Extremadura 20 millones de euros, a lo que ha añadido que este recurso "necesitado" y viene a dar respuesta a una serie de necesidades en el ámbito de la dependencia.



En el caso de Extremadura, la comunidad partía de un punto que, aunque estaba afectada la situación de las residencias por la pandemia, las evaluaciones independientes realizadas exponían una situación mejor en 2020 con respecto a 2019 en varios ámbitos.



Así, Extremadura supera la media de España en el número de personas beneficiarias sobre el total de personas potencialmente en situación de dependencia, además de superar la media nacional en cuanto al número de solicitudes sobre el total de población potencialmente dependiente.



Por lo tanto, ha apuntado, se partía de una base donde la inversión casi exclusivamente por parte de la Junta de Extremadura había ido a mejor en 2020, como el caso de que el pasado año la región había estado por debajo de la media en cuanto al porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado, lo que se denomina el limbo de la dependencia



No obstante, ha recalcado que, aunque Extremadura haya mejorado, queda mucho recorrido que mejorar en este ámbito, en el que un 85 por ciento del gasto público es aportado por las comunidades autónomas y el 15 por ciento restante la administración del Estado como consecuencia del "nefasto" Real Decreto Ley 20/2012.



También ha mostrado su satisfacción Vergeles por el hecho de que Extremadura esté invirtiendo bien los fondos que destina a dependencia, ya que por cada millón que invierte en este área se generan 50,7 puestos de trabajo directos, lo que otorga un beneficio "muy importante" a dicha inversión, ya que además de permitir acceder a un derecho subjetivo se desarrolla un sector productivo muy importante para la economía de la región y se afronta el problema del reto demográfico.



OBJETIVOS DEL PLAN DE CHOQUE



Entre los objetivos del Plan de Choque se encuentra hacer una evaluación para reforzar los puntos fuertes y combatir los débiles, incrementar las cuantías de nivel mínimo que reciben las personas y recuperar el nivel acordado, importante para recuperar todos los programas que complementan la atención básica.



También se modificará la acreditación de centros y servicios del sistema de atención a la dependencia para que entren a formar parte de los centros acreditados nuevos perfiles profesionales, se mejorarán las prestaciones, se regulará la figura del asistente personal y se establecerá el servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo a partir del 2022.



INCREMENTO DE 600 MILLONES EN LOS PGE



El Plan de Choque de Dependencia supone un incremento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 de 600 millones, de los que a Extremadura le corresponde 20 millones de euros.



Asimismo, Vergeles ha incidido en que, entre los objetivos del plan, se encuentra también reducir la lista de espera de las personas que están pendientes de resolución o pendientes de recibir una prestación o un servicio con cargo a la Ley de la Dependencia.



Para ello, en primer lugar se apostará por la simplificación administrativa, con la visita única del equipo de valoración y que de esa evaluación salga una resolución que contemple tanto el reconocimiento de un grado como el plan individualizado de atención.



También se procederá a la modificación de la Ley de la Dependencia para priorizar el acceso de determinadas personas que solicitan la valoración para obtener un grado en base a sus necesidades urgentes de atención a la situación de dependencia que ha estado sobrevenida.



20 MILLONES PARA EXTREMADURA



Extremadura recibió el pasado mes de abril la transferencia de 20 millones de euros que le correspondía y el consejero ha informado de que esos fondos se están aplicando en aspectos como la mejora de los tres sistemas de información del Sepad, que la Junta quiere que sean entes interoperables.



También se han incrementado las recursos tecnológicos del Sepad, se ha potenciado la movilidad de los equipos de valoración y, como ha apuntado el consejero, se quiere llevar la prestación económica a que no sea vinculada a determinados servicios sino que sea general.



De igual forma, en 2021 se incrementarán las plazas residenciales concertadas y se llegará a concertar 650 plazas más, 450 como consecuencia de la financiación extraordinaria del Estado y otras 200 que se recuperarán de los planes de contingencia que se han puesto en marcha de cara a la pandemia.



También se van a incrementar las plazas de los centros de día entre 200 y 300 más en este año 2021 y en los servicios de promoción de la autonomía que se prestan en el domicilio, fundamentalmente, se incrementarán en 500 servicios más, junto a incrementar en 1.400 prestaciones de teleasistencia este año.